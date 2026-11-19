Boca viajó ayer en vuelo chárter rumbo a Barranquilla con una delegación de 33 futbolistas y el equipo casi confirmado para enfrentar a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. Por la noche pisó suelo colombiano y recibió el cariño de los locales y de sus hinchas.

El encuentro se disputará pasado mañana a las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde el club buscará cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

En la última práctica matutina realizada en el predio de Ezeiza, Lautaro Blanco y Milton Delgado trabajaron a la par del grupo y serán titulares.

Blanco dejó atrás una sobrecarga muscular que le había impedido entrenar con normalidad lunes y martes, mientras que Delgado superó un esguince grado 1 en su rodilla derecha sufrido en el ensayo del martes.

Con ambos confirmados y el seguimiento sobre Rodrigo Battaglia -quien también se reincorporó tras realizar tareas diferenciadas junto a Blanco durante la semifinal de Copa Argentina ante Banfield, la formación mantendrá la base del 3-0 frente al Taladro.

La única incógnita táctica de Rodolfo Arruabarrena reside en el tercer delantero que acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel, mientras que Alan Velasco, portador de la camiseta número 10 y principal candidato tras su regreso a las canchas, disputa el puesto con Tomás Aranda y Leonel Flores.

De este modo, el probable once titular formará con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Con el objetivo de fortalecer la unión grupal, el entrenador convocó a la totalidad del plantel de Primera División y, tras almorzar en Ezeiza, la delegación abordó un un vuelo chárter y llegó anoche al Hotel Estelar Alto Prado.

En el viaje participan futbolistas lesionados como Agustín Marchesín y Matías Satas, jugadores relegados como Milton Giménez, y juveniles como Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacidalupe.

Dado que Conmebol permite 23 firmantes en planilla, diez integrantes quedarán fuera del banco de suplentes en la charla técnica previa al partido.

Ante un pronóstico de 32°C y alta humedad, el cuerpo técnico modificó la planificación en suelo colombiano por lo que los entrenamientos de hoy y mañana se trasladaron al horario nocturno para aclimatarse a las condiciones del encuentro.

Asimismo, debido a que el Predio de la Federación Colombiana de Fútbol será utilizado por el equipo de Eduardo Domínguez, Boca se entrenará en el Estadio Romelio Martínez, cancha del Barranquilla FC de la segunda división.