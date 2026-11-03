Boca ya le apuntó a la “final” contra Defensa

Boca reanuda las prácticas en Ezeiza enfocado en el partido clave ante Defensa y Justicia, en el que podría consagrarse como Campeón de Liga.

Si vence al conjunto de Florencio Varela en La Bombonera (aún no hay fecha para su disputa) tiene altísimas probabilidades de gritar campeón y así dar el primer paso de un mes y medio vertiginoso que incluye semifinales de Copa Argentina y la final de la Sudamericana.

Sin tiempo para festejos desmedidos ni margen para la relajación, el plantel de Boca retomó los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Tras la importante victoria conseguida frente a River, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena reacomoda la brújula para encarar la recta final de un año en el que se mantiene como el único club argentino con vida en cuatro frentes simultáneos.

El desafío inmediato será el cruce frente a Defensa y Justicia por la última fecha de la fase regular del Clausura. Aunque la programación permanece a la espera de la confirmación formal de día y horario, el compromiso en La Bombonera asoma con rango de final: de quedarse con la victoria, Boca se consagrará campeón del torneo local a no ser que Argentinos Juniors arrase en sus próximas presentaciones y le descuente más de 10 goles de diferencia.

Una vez consumada la fecha del torneo doméstico, Boca iniciará un raid eliminatorio de máxima intensidad, ya que deberá disputar la semifinal de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre frente a Banfield en Mendoza por un lugar en la gran final (donde espera Platense).

Una semana después jugará la final de la Copa Sudamericana. Será sábado 21 de noviembre, en Barranquilla, Colombia, contra Atlético Mineiro.

Ante la postergación de sus cruces de octavos por la final internacional, Boca disputará la fase final del torneo local entre finales de noviembre y el 12 de diciembre (en La Plata). De avanzar y coronarse, cerrará la temporada al disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano.