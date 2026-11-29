Después de salir campeón de la tabla anual y la Copa Sudamericana, Boca tiene aún por delante el Torneo Clausura, la Copa Argentina y un potencial Trofeo de Campeones antes de finalizar con su campaña 2026. A falta de poco más de un mes para el inicio del mercado de pases, en el Xeneize ya saben que el objetivo principal es retener al plantel de cara a la participación en la próxima Copa Libertadores.

En medio del último mes de competencia que le puede permitir a Boca cerrar el semestre con cinco títulos nuevos en su vitrina, la prioridad máxima es concentrarse en los partidos venideros con la misión de ganar todo lo posible, como ya adelantó Rodolfo Arruabarrena en más de una ocasión.

De todas formas, en la Ribera no ven con malos ojos la posibilidad de reforzarse durante el verano, aunque como mucho incorporarían tres jugadores en posiciones clave.

En las últimas semanas, Lautaro Di Lollo fue sondeado por clubes extranjeros y aunque aún no hay nada formal, el elenco azul y oro ya mantiene charlas con Francisco Álvarez de Argentinos Juniors, que ya fue un interés del Vasco en la última ventana.

Por otro lado, sí tomaron la determinación de ponerles la etiqueta de “invendibles” a Facundo Herrera, Milton Delgado, Tomás Aranda y Leonel Flores. Todos ellos tienen cláusulas de 20 millones de dólares y no son negociables por menos dinero.

LA NUEVA JOYA ES GOLEADOR DE LA RESERVA Y MIDE 1.93 METROS

Joaquín Piñeyero, delantero categoría 2008, convirtió un doblete en la victoria de la Reserva de Boca por 4 a 0 ante Vélez, por los cuartos de final del Torneo Proyección.

El centrodelantero de 1,93 metros de altura es una de las joyas de las inferiores del Xeneize y en una entrevista con El Canal de Boca contó que aspira a parecerse a Erling Haaland por su físico y sus características.

Piñeyro nació en Concepción del Uruguay el 22 de febrero del 2008 y arribó a Boca en 2016, luego de que los captadores del conjunto de la Ribera lo vieran en un torneo que disputó con la camiseta del club Gimnasia de su ciudad natal.

Durante toda su trayectoria en Inferiores se destacó por su físico y su juego aéreo, pero además cuenta con una gran técnica. Estas aptitudes lo llevaron a formar parte de las juveniles de la Selección Argentina y el año pasado fue citado por Diego Placente para el Sudamericano Sub-17. Una vez finalizó su participación en el torneo, firmó su primer contrato profesional hasta diciembre del 2027.