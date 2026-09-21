Brandsen aprovechó el traspié de Las Malvinas

En la jornada de ayer se completó la octava fecha del Torneo Clausura de la máxima categoría de la Liga Amateur Platense, una fecha que dejó cambios importantes en la pelea por la cima. Las Malvinas sufrió su primera derrota en el certamen y Brandsen aprovechó la oportunidad para alcanzarlo en lo más alto de la tabla.

El conjunto de Las Quintas cayó por 2-1 frente a Everton en barrio Aeropuerto y dejó escapar la posibilidad de mantenerse en soledad en la punta. En contrapartida, el Coronel hizo su trabajo y derrotó por 1-0 a Tolosano en condición de local, resultado que le permitió llegar a los 14 puntos e igualar la línea del líder.

Otro de los equipos que se mantiene al acecho es Unidos de Olmos. El Azulgrana venció 2-0 a ADIP en su cancha y alcanzó las 13 unidades, quedando a solo un punto de los líderes. También festejó CRIBA, que superó por 3-1 a Peñarol y continúa prendido en la pelea por los primeros puestos.

Por otra parte, tal como informó este diario en su edición anterior, el sábado Fomento igualó 1-1 frente a CRISFA, mientras que Nueva Alianza derrotó 3-1 a Asociación Iris. En tanto, el encuentro entre Estrella de Berisso y Alumni fue suspendido debido a graves incidentes registrados durante la jornada.

A su vez, San Lorenzo de Villa Castells tuvo actividad por el Torneo Regional Amateur y derrotó 3-2 a Unión y Fuerza. Como consecuencia de ese compromiso, su partido frente a For Ever quedó postergado y se disputará este miércoles.

Con estos resultados, el Clausura ganó todavía más paridad y la lucha por los primeros puestos promete mantenerse abierta en las próximas fechas.

IGUALDAD DE TRICOLORES QUE LO MANTIENE EN LA CIMA

Por la segunda división liguista, Tricolores (16) igualó sin goles ante un competidor directo como Villa Montoro, que se encuentra con 13 puntos y a tiro del Tri.