Brasil decepcionó e Italia perdió y se fue silbado

En el maltrecho césped del estadio de Townsville, un golazo de falta directa de Nestory Irankunda puso contra las cuerdas a la selección brasileña hasta el minuto 95, cuando un cabezazo de Rayan salvó al menos el empate para el conjunto de Carlo Ancelotti, aún distante del nivel que pretende y debe tener (1-1).

Cuando la derrota parecía una realidad frustrante de nuevo para Brasil, el córner lanzado por Raphinha y el cabezazo del delantero de 20 años, que había entrado para el cuarto de hora final en el lugar de Estevao, recondujeron algo el encuentro y el marcador para la ‘canarinha’, que no debe conformarse con una igualada tan agónica.

De vuelta a la acción tras su decepción de los últimos tiempos en el Mundial 2026 del pasado mes de julio, tan lejos de su historia como del título en Estados Unidos, México y Canadá, no hay excusas ni con el terreno, porque igual para los dos, aunque fuera más inconveniente para el fútbol veloz de Brasil que para Australia, ni la pegada.

Una selección de la dimensión de Brasil debe ser mejor, más resolutiva y vencer a un rival que es inferior, por muy mal que esté el campo. No lo logró. Y eso figura en su lista de motivos para reflexionar y reaccionar cuanto antes. Hasta el minuto 95, no tuvo gol el conjunto de Carlo Ancelotti, que sí dispuso de algunas ocasiones. Y no marcó Raphinha, cuando con el Barcelona lo hace a todas horas y en todos los partidos. Insistió siempre.

el reestreno de mancini, más de lo mismo en italia

La selección italiana, por su parte, dio su primer paso hacia la reconstrucción, con Roberto Mancini de vuelta en el banco, de una forma pésima: perdió en su estreno en la Liga de Naciones en Roma ante Bélgica (0-2), con muchas carencias defensivas y apenas sin ideas, reflejo del caos que atravesó en los últimos meses.

Primera gran prueba para Mancini. Primeros silbidos. Tras dejar el banquillo de la ‘Azzurra’ en 2023 con un sabor agridulce después de quedarse fuera del Mundial de Catar dos años después de ganar la Eurocopa de 2020 (celebrada en 2021), Mancini cogió las riendas para redirigir el rumbo de la selección. A por la esperada renovación.

No es una tarea compleja, y son varios los que fallaron en esta misión antes que él, como Gennaro Gattuso y Luciano Spalleti. El nombramiento de Mancini generó en el aficionado italiano sentimientos encontrados, pues por un lado ilusiona, al haber cosechado el último triunfo, pero su salida fue desafortunada.

Italia tendrá la posibilidad de resarcirse de este bache inicial, aunque lo hará en un grupo en el que tendrá que enfrentarse, además de a Bélgica, a rivales fuertes también, como son Francia y Turquía.

debut de zidane con triunfo y lesión de mbappé

El inicio de una nueva era de Francia, con Zinedine Zidane en el banco como nuevo seleccionador, comenzó con una victoria, laboriosa, trabajada, ante Turquía (0-1) y con una preocupante lesión de su goleador y capitán, Kylian Mbappe.

El astro del Real Madrid, que volvió por decisión del nuevo técnico a la banda izquierda, con una limitada participación y sin grandes ocasiones, fue, sin embargo, decisivo por su condición de goleador. Pero dejó síntomas preocupantes para su selección y para el equipo madrileño.

Mbappe, que rompió el equilibrio al inicio de la segunda parte cuando recibió un pase de Michael Olisé y, con la derecha, batió a Ugurcan Cakir, salió de la jugada dañado. Se tocó la rodilla izquierda. Se lastimó solo. Y se encendieron las alarmas.

La FFF anunció que Mbappé “sufre una lesión tendinosa; volverá a Madrid para el tratamiento”