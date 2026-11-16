Brasil, en alerta: la prensa palpita la final y le apunta a Estudiantes

En Brasil, los medios de comunicación volvieron a posar sus ojos sobre Estudiantes. La reciente consagración en la Supercopa Argentina y, principalmente, la diferencia entre las agendas de los dos finalistas de la Copa Libertadores despertaron el interés de la prensa brasileña, a menos de dos semanas de la definición en Montevideo.

En este contexto, tanto los medios deportivos como los portales partidarios de Palmeiras pusieron el foco en el calendario que deberá afrontar el equipo dirigido por Abel Ferreira antes de enfrentar al Pincha. “Palmeiras está dividiendo su atención, mientras que Estudiantes solo piensa en la final”, tituló Globo en su sección de deportes, al marcar el contraste entre ambos recorridos.

La agenda del Verdao contempla tres compromisos del Brasileirao en apenas una semana. El recorrido comenzará este miércoles 18 de noviembre, cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte. Apenas tres días después recibirá a Flamengo, en un duelo que puede resultar determinante en la pelea por el campeonato. Luego, en la previa de la final continental, viajará para enfrentar a Chapecoense. Del otro lado, Estudiantes ya cerró su actividad doméstica y tendrá la posibilidad de concentrarse exclusivamente en la preparación para la cita del 28 de noviembre.

Sin embargo, la atención de la prensa brasileña no quedó limitada al calendario. Otro de los temas que comenzó a tomar fuerza, sobre todo en los medios partidarios, fue el arbitraje que tendrá la final. Jornalismo Alviverde publicó un video en sus redes sociales en el que alertó a los dirigentes del Club sobre la posibilidad de sentirse perjudicados por las decisiones de la CONMEBOL.

“El arbitraje sudamericano es diferente al nuestro: el de Brasil es pésimo, uno de los peores, pero no son malintencionados, se equivocan porque son malos. En la CONMEBOL ya es diferente”, expresaron en el contenido difundido.

En ese mismo mensaje, apuntaron directamente contra el director deportivo, Anderson Barros, y la presidenta, Leila Pereira, a quienes reclamaron mayor presencia pública. “Si el señor Anderson Barros no empieza a dar conferencias de prensa y la señora Leila Pereira no empieza a hacer ruido, Palmeiras va a ser perjudicado en todas las competencias. Abran los ojos”, advirtieron.

Además, los medios partidarios hicieron referencia a una supuesta molestia institucional de la Confederación Sudamericana por la hegemonía brasileña en los torneos continentales. Por el momento, el ente organizador todavía no informó quién será el árbitro encargado de dirigir la final en Montevideo.