La selección de Brasil cerró el 2026 con una contundente goleada 7-0 frente a su par de Singapur, con una actuación estelar de Vinícius Jr. que se lució con un triplete.

Además del extremo del Real Madrid, también convirtieron Endrick, Estevao, Rayan y Raoul Suhaimi, este último en contra, en el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Singapur.

La tendencia favorable a Brasil se hizo ver desde el inicio, ya que, luego de solo 21 minutos de juego, el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti ganaba 3-0 con un hat-trick de Vinícius, quien estuvo encendido en esta fecha FIFA y que ante Japón había hecho los dos goles en la caída 3-2.

Antes de que finalice el primer tiempo, el conjunto brasileño pudo ponerse 4-0 en el marcador tras el gol de Endrick.

Finalmente, en el complemento Estevao y Rayan fueron los encargados de anotar el quinto y sexto gol para la selección sudamericana, mientras que Suhaimi convirtió en contra para el 7-0 definitivo.

De esta manera, Brasil pudo cerrar con una sólida goleada ante un equipo que está varios escalones por debajo suyo y tras un decepcionante 2026 en el que sufrió la eliminación a manos de Noruega en el Mundial 2026, en la que fue su peor participación en el torneo de selecciones más importante del mundo desde Italia 1990.

En tanto que Paraguay le ganó un amistoso a Japón por 2-1 con un gol en el final del primer tiempo de Gustavo Gómez, el marcador central que juega para Palmeiras pero quedó afuera del partido de esta noche por encontrarse con su Selección.

Venezuela perdió ante Rusia 2-0 con un doblete de Aleksey Miranchuk en Krasnodar, mientras que Corea del Sur derrotó 1-0 a Qatar y Uzbekistán le ganó 2-1 a Arabia Saudita.

Noruega clasificó en la Nations League

Noruega derrotó 3-2 sobre el final ante a Dinamarca y lo desplazó de la clasificación a la siguiente instancia de la Liga de Naciones

Los daneses parecían tener la situación controlada gracias a los goles de Rasmus Hojlund y Pierre-Emile Hojbjerg que los pusieron arriba 2-0 ante de los 15 minutos, pero los nórdicos descontaron por intermedio de Erling Haaland tras un error del arquero. Martin Odegaard igualó el trámite en el complemento y, sobre la hora, Haaland marcó el 3-2 a través de un penal para igualar en puntos con Dinamarca y superarla en la tabla por los cruces directos. El cuadro danés deberá disputar un playoff para sostenerse en la Liga A de la Liga de Naciones.

Por su parte, Portugal derrotó 3-2 a Gales en Cardiff. En el inicio de la era post Cristiano, los vigentes campeones de la Nations llegaron a estar en desventaja, pero dieron vuelta el partido con los goles de Bruno Fernandes, Pedro Neto y Carlos Forbs.

Los que jugarán por el título en 2027 serán Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, España, Portugal y Noruega.

En la Liga B, Irlanda del Sur venció 3-0 a Kosovo; Israel y Austria igualaron 1-1; Irlanda del Norte empató 1-1 como visitante ante Hungría; Ucrania derrotó 1-0 a Georgia; Polonia y Suecia empataron 1 a 1 y Bosnia le ganó 2-1 a Rumania.