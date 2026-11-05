Brasil: sacan 51 tarjetas rojas en un partido y Argentina se libera del triste récord

Una semifinal del campeonato Mineiro Sub-20 en Brasil derivó en una gresca generalizada que concluyó con 51 expulsiones, una cifra que superó el récord histórico de 36 tarjetas rojas registrado en el fútbol argentino en 2011.

El episodio ocurrió en el Estadio Parque do Sabiá durante el partido de ida entre el Uberlândia y el Mamoré, que se impuso por 3 a 1. El conflicto se desató sobre el final del encuentro, luego de que el equipo visitante convirtiera su tercer tanto y se produjeran festejos considerados provocativos hacia el banco rival. Según el informe arbitral, la situación escaló de inmediato cuando integrantes de los cuerpos técnicos y suplentes ingresaron al campo, lo que dio inicio a corridas, empujones y arrojo de objetos, incluidos elementos de asistencia médica.

Ante la imposibilidad de restablecer el orden, el árbitro optó por suspender el partido de forma anticipada. Del total de sanciones registradas en el acta oficial, 22 correspondieron al plantel local y 29 al visitante. El juez detalló que la gran mayoría de las expulsiones se aplicaron de manera global debido a la magnitud del tumulto, que impidió la identificación individual de cada participante en el momento de los incidentes.

Esta marca dejó atrás el registro alcanzado hace más de una década en un encuentro de la Primera D entre Claypole y Victoriano Arenas, donde el árbitro había expulsado a los 36 protagonistas de ambas plantillas. Pese a la dimensión del hecho en el ámbito juvenil brasileño, la nueva cifra aún no cuenta con la homologación formal de los registros internacionales de marcas, que limitan sus estadísticas a partidos de categoría profesional.

En el plano deportivo, la serie de semifinales debe completarse con el partido de vuelta en Patos de Minas. El conjunto local llegará con la ventaja del marcador obtenido en la ida, mientras que el Uberlândia estará obligado a revertir el resultado para aspirar a un lugar en la final, a la espera de las resoluciones de los organismos disciplinarios sobre las sanciones definitivas para los clubes y jugadores involucrados.