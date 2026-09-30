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FUE EL SEGUNDO DUELO ANTE EL PAÍS OCEÁNICO

Brasil se despertó y derrotó a Australia

X (@DAZNFootball)

Por Redacción

El conjunto de Carlo Ancelotti, que en esta fecha FIFA disputó dos amistosos ante los Socceroos, cerró su participación en suelo australiano con una victoria 4-2, tras lo que había sido el empate 1-1 del pasado 25 de septiembre ante el mismo rival.

El duelo, que se llevó a cabo en el Suncorp Stadium, comenzó con un gol desde el vestuario de la Verdeamarela, que a los 3’ se puso en ventaja gracias a Vanderson.

Sin embargo, a los 22’ el conjunto de Tony Popović llegaría a la igualdad a través de Alessandro Circati y a los 33’ lo daría vuelta con el gol de Connor Metcalfe.

Antes del cierre de la primera etapa, Raphinha de penal pondría el 2-2. Ya en el complemento, llegaría la confirmación del triunfo de los de Ancelotti, con los goles de Bruno Guimarães a los 69’ y nuevamente de penal, a los 80’, Vinicius se anotaría en el marcador.

Ahora, el pentacampeón mundial, cerrará esta fecha FIFA visitando a India el próximo 3 de octubre.

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