Brey titular y ante otra chance para ganar terreno

Ante la baja de Álvaro Montero, quien debió viajar a Colombia por motivos personales, Leandro Brey tendrá una nueva oportunidad de mostrarse en el arco de Boca bajo la atenta mirada de Rodolfo Arruabarrena. El arquero oriundo de Lomas de Zamora será titular esta noche frente a Central Córdoba, en La Bombonera, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Para Brey, de 23 años y próximo a cumplir 24, será su regreso al primer equipo luego de haber sido titular en el debut de este segundo ciclo del Vasco Arruabarrena, frente a Sarmiento de Junín, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. De esta manera, el arquero tendrá una nueva chance de sumar minutos y volver a ganar terreno dentro de la consideración del entrenador.

El surgido en Los Andes afrontará su decimoquinta participación en lo que va del año, la decimotercera desde el inicio. En buena parte de la temporada fue quien ocupó el arco azul y oro tras la lesión de Agustín Marchesín, aunque luego perdió la titularidad con la llegada de Montero.

La ausencia del colombiano en esta oportunidad responde a una situación estrictamente personal. El arquero viajó a su país para asistir al funeral de su abuela y, por ese motivo, no estará disponible para el compromiso de esta noche ante el Ferroviario.

zenón se va a méxico

Después de varios días de conversaciones, Kevin Zenón finalmente continuará su carrera en México. El volante dejará Boca y se convertirá en nuevo jugador del Atlas.

El interés del conjunto mexicano por el zurdo venía de tiempo atrás. De hecho, el equipo dirigido por Hernán Crespo ya había realizado un primer intento por contratarlo, aunque aquella propuesta no convenció a la CD xeneize. Sin embargo, las negociaciones no se interrumpieron y, luego del partido de ida de los Cuartos de Copa Sudamericana, las partes volvieron a acercar posiciones.