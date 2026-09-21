Buen empate de la Villa, que quiso más ante Talleres

Villa San Carlos sumó un buen punto ante Talleres de Remedios de Escalada, uno de los animadores de la Primera B. El 0 a 0 en Berisso dejó sabor a poco porque el conjunto local fue más ambicioso, aunque el más necesitado era el albirrojo (dirigido por Lucas Licht y en el que juega otro exvillero como Matías Samaniego) que quedó tercero, siete puntos por detrás del puntero Excursionistas.

En la primera mitad, el conjunto local tuvo la iniciativa e intentó hacerse fuerte en el Genacio Sálice aunque no logró generar situaciones que le permitieran abrir el marcador. En la segunda parte, Talleres arriesgó algo más, necesitado de una victoria para no perder el tren del líder, pero se encontró con un conjunto celeste que no se achicó e intentó cambiar golpe por golpe

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Restelli formó con Tomás Akimenco; Alejo Lloyiay, Gustavo Areco, Iñaki Esteves, Antonio Martínez; Fernando Farías, Ezequiel González, Augusto Pontón, Franco Mussis; Alejandro Lugones y Mauro Plastino. En la segunda etapa ingresaron Rodrigo Salinas y Zago Zegarra por Plastino y Martínez sobre los 20 minutos, Santino Fabi por Farías (a los 28’) y Juan Cruz Villagra en lugar de Mussis para disputar los últimos 10 minutos de partido.

Con este resultado, la Villa resignó sus últimas chances de clasificar alk reducido, ya que quedó 12 puntos por debajo de Comunicaciones con igual cantidad de unidades en juego.

En otros resultados, Argentino de Merlo derrotó 2-1 a Liniers como visaitante, Deportivo Merlo le ganó a Flandria 2-1 y Dock Sud y Argentino de Quilmes igualaron sin goles.