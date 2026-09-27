Buena cosecha de los pibes triperos ante Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia sumó 15 puntos de los 18 en juego ante Estudiantes de Río Cuarto, en una nueva fecha de juveniles de la Liga Profesional.
En Río Cuarto, la Cuarta se impuso 1-0 con tanto de Francesco Paradela. El equipo de Ricardo Kuzemka inició el partido con Schroeder; Rocco, Gauto, T. Fernández, J. Rodríguez; Paradela, Reinhardt; Muñoz, B. Panaro, Ferreyra; Kúgler.
La Quinta de Guillermo Hernando goleó 5 a 1 con goles de Agustín Martínez, Benjamín Giachero, Felipe Tesán, Juan Piscione y Benjamín Carbajo. La formación inicial fue con Ayala; Amitrano, Piscione, Plesnicar, Azzaro; Spinetti, Soulas, Carbajo; Rastelli, Giachero y Martínez.
Por último, la Sexta completó la serie de victorias en Córdoba con un claro 3-0 con goles de Ian Borches, Quimey Vasco e Ignacio Ortíz. El equipo conducido por Rodrigo Roselli formó con Ochoa; Albarenque, Cenizo, Vaccaro, Fúster; Vasco, Ortíz; Nagavonsky, Borches, Rayes; Zamora.
En Estancia Chica, hubo victoria de la Séptima por 2 a 0 con goles de Santiago Arguindegui y Santino Broglia. El equipo dirigido por Andrés Ramos formó con Marchán; Sciallo, Billo, Villarreal, Cardoso; Reyna, Prado, Arguindegui; Drogo, Broglia, Casco.
La Octava ganó 1 a 0 con tanto de Dante Castro. El equipo dirigido por Mariano Maida arrancó el partido con Creide; Aubert, Colman, Lezica, Macchado; Pizzabioca, T. Rodríguez, D. Castro; Vidal, Báez, Marchetti.
La Novena cayó 2 a 0. El equipo de Nicolás Terminiello jugó con Fulco; Scheffer, Gago, G. Piarrou, Caballero; Aranda, Suhit, Angulo; N. Álvarez, Cúyer, F. Dias.
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