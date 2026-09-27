Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
TUVO CINCO VICTORIAS Y SOLO UNA DERROTA

Buena cosecha de los pibes triperos ante Estudiantes de Río Cuarto

Jornada favorable para los pibes

Por Redacción

Gimnasia sumó 15 puntos de los 18 en juego ante Estudiantes de Río Cuarto, en una nueva fecha de juveniles de la Liga Profesional.

En Río Cuarto, la Cuarta se impuso 1-0 con tanto de Francesco Paradela. El equipo de Ricardo Kuzemka inició el partido con Schroeder; Rocco, Gauto, T. Fernández, J. Rodríguez; Paradela, Reinhardt; Muñoz, B. Panaro, Ferreyra; Kúgler.

La Quinta de Guillermo Hernando goleó 5 a 1 con goles de Agustín Martínez, Benjamín Giachero, Felipe Tesán, Juan Piscione y Benjamín Carbajo. La formación inicial fue con Ayala; Amitrano, Piscione, Plesnicar, Azzaro; Spinetti, Soulas, Carbajo; Rastelli, Giachero y Martínez.

Por último, la Sexta completó la serie de victorias en Córdoba con un claro 3-0 con goles de Ian Borches, Quimey Vasco e Ignacio Ortíz. El equipo conducido por Rodrigo Roselli formó con Ochoa; Albarenque, Cenizo, Vaccaro, Fúster; Vasco, Ortíz; Nagavonsky, Borches, Rayes; Zamora.

En Estancia Chica, hubo victoria de la Séptima por 2 a 0 con goles de Santiago Arguindegui y Santino Broglia. El equipo dirigido por Andrés Ramos formó con Marchán; Sciallo, Billo, Villarreal, Cardoso; Reyna, Prado, Arguindegui; Drogo, Broglia, Casco.

La Octava ganó 1 a 0 con tanto de Dante Castro. El equipo dirigido por Mariano Maida arrancó el partido con Creide; Aubert, Colman, Lezica, Macchado; Pizzabioca, T. Rodríguez, D. Castro; Vidal, Báez, Marchetti.

La Novena cayó 2 a 0. El equipo de Nicolás Terminiello jugó con Fulco; Scheffer, Gago, G. Piarrou, Caballero; Aranda, Suhit, Angulo; N. Álvarez, Cúyer, F. Dias.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?