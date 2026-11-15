Buena jornada de los pibes ante el Halcón de Varela

Una buena sumatoria de puntos lograron los juveniles triperos en sus choques ante Defensa y Justicia en el marco de la trigésimo tercera fecha de la Liga Profesional. En total fueron 13 puntos gracias a cuatro triunfos, un empate y una derrota.
Las mayores fueron locales en Abasto, con dos victorias y una derrota, mientras que en condición de visitante los juveniles triperos volvieron invictos, con dos triunfos y el empate 3 a 3 de la Séptima.
En Estancia Chica, la Cuarta cayó 3-0. El equipo dirigido por Ricardo Kuzemka formó con Schroeder; Rocco, Rossia, Ledesma, J. Rodríguez; Azamé, Reinhardt; Muñoz, Panaro, Ferreyra; Kúgler.
La Quinta de Guillermo Hernando ganó 4 a 2. Los goles fueron convertidos por Jeremías Fontana (2), Mateo Fernández Vilar y Felipe Tesán. El equipo formó con Ayala; Amitrano, Nadal, Plesnicar, Pagnutti; Parrado, Córdoba; Rastelli, Fontana, Fernández Vilar; Giachero.
Por su parte, la Sexta de Rodrigo Roselli ganó 3 a 0 con goles de Paolo Zamora, Justo Jáuregui y el ingresado Manuel García. El equipo inicial: Ochoa; Solari, Fantín, Vaccaro, Fúster; Vasco, S. Díaz; Nagavonsky, Jáuregui; Borches; Zamora.
En el Predio La Capilla, la Séptima igualó 3 a 3 con goles de Nehemías Drogo, Santino Broglia y Santiago Arguindegui. Los titulares de Andrés Ramos fueron Marchán; Sciallo, Billo, Velázquez, Cardoso; Reyna, Prado, Arguindegui; Drogo, Broglia y Casco.
En Octava fue victoria 3-2 con doblete de Amín Báez y el restante tanto de Ciro Balbuena. El equipo de Mariano Maida salió a la cancha con Creide; Aubert, Colman, Lezica, Romero; Pizzabioca, Correa, Castro; Spinoso, Balbuena y Báez.
Por último, la Novena se impuso 2-0 con tantos de Santiago Franquini y Benjamín Angulo. El equipo de Nicolás Terminiello salió al campo de juego con Fulco; Ruggeri, Gago, Franquini, Caballero; Aranda, Suhit, Angulo; Dias, Cúyer, N. Álvarez.
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