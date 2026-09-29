Busca ganar con el envión del triunfo en el clásico

Esta tarde desde las 15:00, la Reserva de Gimnasia visitará a Tigre en el Predio Nito San Andrés por la undécima fecha del Torneo Proyección Clausura 2026. El encuentro será arbitrado por Luca Centurión y será transmitido a través de la plataforma lpfplay.com.

El triunfo 2-0 en el clásico le permitió llegar a 16 puntos y quedar a tan solo dos del líder River, aunque por ahora fuera de la zona de clasificación ya que se encuentra en el quinto puesto. Tigre, su rival de esat tarde, suma 11 unidades y viene de perder 2-1 contra Defensa y Justicia en condición de visitante.

Hernán Lisi citó para esta tarde a Máximo Cabrera, Patricio Schroeder, Lautaro Cenizo, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Áxel Ledesma, Benjamín García, Mariano Ojeda, Joel González, Facundo di Biasi, Bautista Soulas, Francesco Paradela, Dylan Álvarez, Leonel Troncoso, Vicente Spinetti, Benjamín Carbajo; Santiago Villarreal, Santino López García, Lautaro Napolitano, Francisco Ballesteros y Gerónimo Kúgler.