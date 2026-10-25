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Cayó 3-0 en caballito

Cachetazo para Ferro que dejó pasar su chance

Por Redacción

Duro golpe para Ferro en condición de local. Cayó ante Chaco For Ever por 3-0 y perdió la oportunidad de asegurarse el pase a la final del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El Verdolaga entró dormido y el Negro no lo perdonó. Con dos en el primer tiempo y la expulsión de González para los locales, la visita sacó una abultada ventaja en el primer tiempo. Chaves y Romero marcaron los goles. El complemento se le hizo cuenta arriba a Ferro y para colmo Romero volvió a aparecer para poner cifras definitivas.

Con este resultado, los dirigidos por Juan Sara perdieron la chance de asegurarse la final del ascenso. De esta manera, a falta de seis puntos, Godoy sigue con chances de arrebatarle el primer puesto.

Por su parte, Tristán Suárez, líder del grupo B igualó 1-1 ante Almagro y corre riesgo de perder el lugar si esta tarde Temperley vence a Chacarita.

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