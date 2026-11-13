Cacique campeón: logró su cuarto título como DT

Alexander Medina levantó este jueves en barrio Alberdi, Córdoba lo que es su primer trofeo al frente del plantel de Estudiantes. Y se sacó la espina de la derrota en la Supercopa Internacional ante Rosario Central en Santiago del Estero. Sin embargo, no es la primera vez que el director técnico uruguayo logra un título en su carrera como cabeza de grupo, es un camino que comenzó en Nacional en 2018.

El Cacique, ni bien asumió como conductor en el Bolso, obtuvo el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio, lo que le valió su llegada al fútbol argentino, donde tuvo su primera experiencia en Talleres. En su primer conquista, le sacó dos puntos de diferencia a su escolta Peñarol con quien empató 1-1 en el estadio Centenario por la fecha 13, culminando con 38 puntos, producto de doce victorias, dos empates y únicamente una derrota, veintiséis goles a favor y únicamente ocho en contra. Antes de marcharse del Bolso, se adjudicó el Torneo Intermedio, donde tras ganar su grupo, venció 3-2 en la final al Torque, remontando en el complemento un 0-2 en contra en el estadio Centenario.

Con la T si bien luchó un campeonato palmo a palmo con Vélez en 2024 y se terminó quedando en las puertas de la gloria, en su segundo ciclo en el conjunto cordobés terminó coronándose justamente en la Supercopa Internacional, cuando en el estadio la Nueva Olla de Cerro Porteño, le ganó por penales a River 3-2 en una serie donde el arquero Guido Herrera fue gran protagonista junto a Gastón Benavídez que convirtió el tiro definitivo desde los doce pasos para desatar la locura cordobesa. Esto se dio tras empatar en cero en los 90’ siendo uno de los pocos equipos que pudo vencer a un conjunto dirigido por Marcelo Gallardo en una final. Aquella vez, además, fue la última ocasión en la que dicho trofeo se disputó fuera de la Argentina y significó el primer logro nacional para el conjunto cordobés.

De esta manera, con su segundo trofeo de Supercopa Internacional levantado en el estadio Único Madre de Ciudades, el uruguayo se convirtió en el técnico más ganador de dicha copa, dejando detrás a Fernando Gago y Guillermo Barros Schelotto, que lo levantaron en una única ocasión, con Racing y Vélez, respectivamente.

Si bien el ex DT de Nacional, Talleres, Inter de Porto Alegre, Vélez y Granada, no fue parte del título que depositó al León en dicha final con el Canalla, ahora volvió a alcanzar como DT la gloria y en este caso por primera vez con el conjunto albirrojo.

Fue campeón dos veces en 2018 con Nacional y en 2025 dio la vuelta con Talleres de Córdoba

Además, también es la primera vez que Estudiantes levanta dicho trofeo, ya que en su anterior presentación había caído en el estadio Libertadores de América ante Vélez 2-0 con goles de Tomás Galván y Braian Romero para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.

De esta manera, el Cacique sigue escribiendo capítulos de su historia con Estudiantes, sumando en este caso su primer página dorada en una Supercopa Internacional, que hasta el momento era esquiva para el Pincha, pero donde ayer pudo romper el maleficio, luego de la derrota ante Rosario Central por la Supercopa Internacional en el Estadio Madre de Ciudades.

Además, Alexander Medina tendrá una chance más se seguir agigantando la historia de Estudiantes y la propia: la final de la Copa Libertadores de América el próximo sábado 28 de noviembre ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, el Cacique tendrá la posibilidad de sentarse entre los ganadores de la cita máxima del continente.