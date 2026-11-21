Operativo Montevideo en marcha. Estudiantes continúa con los trabajos en el Country Club de City Bell, a una semana de la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El plantel dirigido por Alexander Medina transita los últimos días de preparación, con algunas incógnitas en la formación y la expectativa por la evolución de Joaquín Correa.

El entrenador comienza a ajustar piezas y a darle forma al equipo que buscará la quinta conquista continental. Si bien todavía no hay confirmaciones, el cuerpo técnico trabaja en la diagramación de la estructura inicial y analiza distintas alternativas de cara al encuentro del sábado 28 en el estadio Centenario.

Como ya informó este matutino en su edición anterior, el principal foco de atención pasa por Correa. La intención es que el delantero pueda estar desde el arranque, aunque su presencia dependerá de cómo responda durante los entrenamientos de esta semana. Medina seguirá de cerca su evolución y aguardará señales que le permitan definir si está en condiciones de afrontar una final de semejante exigencia.

La otra incógnita aparece en la última línea. Todo indica que el Cacique apostaría por una defensa con tres centrales, aunque todavía debe resolver quiénes serán los integrantes de esa estructura. Tomás Palacios, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Marcos Rojo son las alternativas que tiene el entrenador, en una disputa abierta a partir del rendimiento que vienen mostrando y de las características que pretende para enfrentar al conjunto brasileño.

En el mediocampo, Ezequiel Piovi y Alexis Castro aparecen como los nombres que se perfilan para ocupar los puestos de volantes, mientras que Tiago Palacios y Guido Carrillo tienen, en principio, sus lugares asegurados en el frente de ataque. La posible presencia de Correa, en tanto, podría modificar la distribución ofensiva y terminar de definir el esquema. El plantel volverá a entrenar hoy.