Alexander "Cacique" Medina, en la previa de Estudiantes vs Corinthians por Copa Libertadores

El técnico de Estudiantes., Alexander "Cacique" Medina, brinda una conferencia de prensa en City Bell en donde analiza el choque entre Estudiantes y Corinthians, válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se jugará este miércoles desde las 21.30 en Brasil. "Crean en nosotros, fue el mensaje que le dio a los hinchas.

Estas son las frases salientes del DT del Pincha:

- "Tenemos una responsabilidad. Vamos a ir al frente como lo hicimos en todos los partidos. Debemos jugar con inteligencia, como ya lo hicimos en esta Copa Libertadores. Competir es ir a ganar el partido. A mí este equipo me representó en los partidos de visitante. Tenemos que ir a jugar con nuestra historia, lo que manda nuestro club y por nuestro presente. Más allá que el equipo rival sea agresivo e intenso, también tiene una forma de jugar asociativa y tiene una propuesta muy interesante en esta copa. Veremos quién se adueña del desarrollo. Tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo".

- "Es una satisfacción y un privilegio estar en esta instancia y tener la posibilidad de pasar a una semifinal. Es muy gratificante e ilusiona. Al hincha le digo que crea en nosotros. El equipo está muy bien emocionalmente y futbolísticamente. Vamos a tratar de hacer un gran partido para traernos la clasificación".

- "Sin dudas que siempre las victorias traen buenas energías, tranquilidad. Nos tocó ganar, bienvenido sea porque era necesario el triunfo, pero esto es totalmente diferente. Lo que se vive en estos días es una energía especial".

- "Corinthians es el equipo que jugó contra nosotros acá. Tiene muchas cualidades, muchas figuras, es un buen equipo. A través de la propuesta de su entrenador intenta asociarse y adueñarse de la pelota. Ayer jugó con suplentes y es difícil de analizar, tomo como referencia otros partidos. Más allá de las virtudes, que las tienen, nosotros nos vamos a fijar mucho en nuestro equipo".

- "Como en todas las series hemos entrenado penales y vamos a seguir entrenándolos porque es una parte más del juego. Cuando es un partido oficial cambia a la hora de ejecutar, pero como le dije a los jugadores, todas las acciones se entrenan. Si vos vas a patear un penal con 50 o 60 penales en un entrenamiento vas a ir más seguro que si no lo hacés. Más allá de la jerarquía, la personalidad, el cansancio y la carga emocional que llevan este tipo de cosas".

- Sobre Tomás Palacios: "Va a depender mucho de su evolución y de como él se sienta. Si juega de lateral izquierdo no es una posición nueva y la línea de cinco es una alternativa que hemos entrenado, es una posibilidad. Es momento de esperar y de trabajar en varias opciones para tener listo qué es lo mejor para iniciar el partido".