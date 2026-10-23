Cacique Medina, tras la clasificación de Estudiantes a la final: “El equipo representó a la gente”

Visiblemente feliz y movilizado por el pase a la final a disputarse el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo ante Palmeiras, Alexander Medina se hizo presente en la sala de conferencias del estadio Maracaná para tomar contacto con el periodismo tras el triunfo por penales de su equipo, que se metió en una final de Copa Libertadores tras diecisiete años.

Pese a lo movilizante del momento para el entrenador, fue cauto y respondió acerca de las consultas que se le hicieron sobre la victoria ante el Fla.

Para comenzar, al DT charrúa, expresó sus sentimientos y dijo: “La felicidad y la alegría es muy grande”. También, al ser consultado sobre la decisión de sacar a Tomás Palacios e incluir a su vez a Joaquín Correa desde el arranque, expresó: “La decisión de no poner a Tiago (Palacios) y a Tomás (Palacios) desde el inicio no fue fácil, pero acá lo que prima es primero el nosotros antes que el yo, como dijo el gran Alejandro Sabella”.

A su vez, sobre lo que significa la victoria ante Flamengo en el Maracaná en la historia albirroja, opinó: “Fue un triunfo importante dentro de una historia, no se en que posición se pondrá, pero va a estar dentro de las situaciones cuando pase el tiempo y más si logramos el campeonato, porque nos pasó de todo. Son todas cosas que van marcando el desarrollo del partido, pero el equipo lo sostuvo. Quiero rescatar a todos los futbolistas, están haciendo una Copa Libertadores magnifica”.