Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Cacique Medina, tras la clasificación de Estudiantes a la final: “El equipo representó a la gente”

El entrenador, en medio de la euforia, dialogó en conferencia de prensa y se expresó sobre lo que dejó la clasificación pincharrata

Por Redacción

Visiblemente feliz y movilizado por el pase a la final a disputarse el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo ante Palmeiras, Alexander Medina se hizo presente en la sala de conferencias del estadio Maracaná para tomar contacto con el periodismo tras el triunfo por penales de su equipo, que se metió en una final de Copa Libertadores tras diecisiete años.

Pese a lo movilizante del momento para el entrenador, fue cauto y respondió acerca de las consultas que se le hicieron sobre la victoria ante el Fla.

Para comenzar, al DT charrúa, expresó sus sentimientos y dijo: “La felicidad y la alegría es muy grande”. También, al ser consultado sobre la decisión de sacar a Tomás Palacios e incluir a su vez a Joaquín Correa desde el arranque, expresó: “La decisión de no poner a Tiago (Palacios) y a Tomás (Palacios) desde el inicio no fue fácil, pero acá lo que prima es primero el nosotros antes que el yo, como dijo el gran Alejandro Sabella”.

A su vez, sobre lo que significa la victoria ante Flamengo en el Maracaná en la historia albirroja, opinó: “Fue un triunfo importante dentro de una historia, no se en que posición se pondrá, pero va a estar dentro de las situaciones cuando pase el tiempo y más si logramos el campeonato, porque nos pasó de todo. Son todas cosas que van marcando el desarrollo del partido, pero el equipo lo sostuvo. Quiero rescatar a todos los futbolistas, están haciendo una Copa Libertadores magnifica”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?