Cacique Medina, tras la clasificación de Estudiantes a la semifinal de la Copa Libertadores: "Fuimos superiores a Corinthians"

Alexander Medina no ocultó su alegría en la sala de conferencias del Neo Química Arena. Luego de sellar la hazaña ante Corinthians, el director técnico destacó la superioridad de Estudiantes a lo largo de toda la llave de cuartos de final. Además, recordó la histórica frase de Sabella, al definir el triunfo como "cruzar el Rubicón".

Ante la consulta del periodista Martín Cabrera de La Redonda, el director técnico expresó: "Es una satisfacción enorme para toda la gente de Estudiantes, para quienes vinieron hasta acá con un esfuerzo inmenso y muchas horas de viaje. También para quienes no pudieron viajar y se quedaron en La Plata para brindarnos una gran energía a la distancia. Siento mucho agradecimiento por estos días previos".

En esa línea, continuó: "Siento pura alegría y felicidad, porque Estudiantes desde 2009 no alcanzaba una semifinal de Copa Libertadores. Cruzamos el Rubicón, como dijo el querido Alejandro Sabella. Parece que el destino también me marca a mí, porque en esa campaña estuve del lado de enfrente y tuve que padecer a Estudiantes. Ahora disfrutamos con esta camiseta, con este escudo y con este hermoso club. Solo tengo palabras de agradecimiento por poder compartir esta victoria con la gente y ver el clima familiar de la institución; la verdad que es para disfrutar".

Asimismo, sobre la llave, analizó: "Después del primer encuentro no habíamos logrado la victoria, a pesar de ser superiores al adversario, y lamentablemente no conseguimos ese éxito para tener un poco más de tranquilidad. Pero parece que el destino está marcado, en estas dos llaves fue así. Con un nivel superior al del rival y como dueños del desarrollo en el duelo de ida, no pudimos ganar. Vinimos de visitantes, otra vez hicimos un gran planteo y de forma muy merecida nos llevamos el triunfo hoy".

En su análisis, el entrenador remarcó que la ventaja debió concretarse en el estadio UNO y valoró la forma épica de conseguir el boleto a la siguiente ronda: "En la serie fuimos más que Corinthians. En La Plata tendríamos que haber ganado porque los fuimos a buscar y, lamentablemente, nos fuimos con un empate". Y agregó: "El destino o Dios nos puso este partido en el camino de la forma en que lo ganamos. Obviamente que ahora se sufre más, pero se disfruta muchísimo. Estoy muy feliz por haber conseguido meternos nuevamente en semifinal de Copa Libertadores".

El momento de mayor tensión de la noche paulista se vivió en el cierre del encuentro, con la pena máxima sancionada a favor del conjunto local. Sobre esa jugada, el DT confesó su frustración momentánea por un "sabor de injusticia", ya que el plantel había hecho "mérito suficiente" para definir el pleito con anterioridad. "En primera instancia sentí amargura. Y enseguida cambié el chip y traté de darme ánimo, sobre todo a Muslera, que tenía que tener otra energía para ir al punto penal, porque tenía confianza de que lo atajara. En definitiva no lo atajó, pero hizo méritos como para que Depay errara", relató con gran alivio.

De cara al futuro, asoma la posibilidad de enfrentar a Flamengo. Medina elogió el poderío del cuadro brasileño, pero pidió cautela. "Tiene muy buenos futbolistas, es un gran equipo y ha generado una hegemonía muy grande durante los últimos años", analizó. Pese al enorme respeto por el adversario, demostró confianza en sus dirigidos para la próxima etapa. "Conozco la característica del rival y la problemática que nos pueden poner, pero también trataremos de minimizar esas virtudes y potenciar las debilidades que puedan tener", anticipó.

Para finalizar, el entrenador prefirió enfocarse en el presente y celebrar la ruptura de una extensa racha. "Ahora lo que toca es disfrutar el momento, porque Estudiantes de La Plata desde el 2009 no llegaba a semifinal de Copa Libertadores y para nosotros es un gran paso. La verdad que estamos muy felices los jugadores, la gente que vino aquí y la afición que quedó en La Plata", concluyó.