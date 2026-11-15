Caída ante River: el Lobo le dio rodaje a todos sus titulares

Fútbol amistoso para matizar la ansiedad de la larga espera del partido ante Newell’s y para dale rodaje a los jugadores, que tendrán 18 días sin jugar desde el partido contra Belgrano. Por eso, la victoria 2 a 0 de River Plate sobre Gimnasia en el Monumental no pasa de lo meramente anecdótico, ya que el objetivo no tiene nada que ver con el resultado del partido.

Gimnasia visitó a River en el Monumental para disputar dos partidos amistosos de 50 minutos, divididos en bloques de 25 minutos. En el primero de los encuentros, el Millonario se impuso 2-0 con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván. El segundo partido terminó 1-1, con tantos de Agustín Colazo para el Lobo y Rafael Santos Borré para el conjunto local.

En el partido principal, Ariel Pereyra paró el equipo titular en este tramo del campeonato, el mismo que jugará ante Newell’s el lunes 23 de noviembre a las 17.00 en el Bosque. En relación al conjunto que derrotó a Belgrano en el Zerillo hubo tres modificaciones: Alexis Steimbach (cumplida la fecha de suspensión) ingresó por Pablo Aguiar, Pedro Silva reemplazó a Matías Melluso y Nacho Fernández regresó al primer equipo en lugar de Nicolás Barros Schelotto.

El equipo arrancó un tanto dubatitivo y River aprovechó esos primeros minutos para sacar una ventaja de dos goles al aprovechas errores en las salidas desde el fondo, primero a través de Sebastián Driussi (volvió a marcar después de más de dos meses) y luego por intermedio de Tomás Galván.

Con los regresos de Colazo y Merlo, la única baja en el plantel es Bautista Barros Schelotto

Con el paso de los minutos, Gimnasia se acomodó y mostró caracterísiticas similares a las de los últimos partidos, aunque no logró llegar a la igualdad. En el tramo final del primer amistoso, Pereyra preservó a Marcelo Torres, Ignacio Miramón y Peedro Silva, reemplazados por Agustín Colazo, Facundo Di Biasi y Matías Melluso.

Tras este amistoso queda claro que -de no mediar inconvenientes de última hora- el DT albiazul tiene claro que Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres serán los titulares en el duelo ante Newell’s Old Boys por los octavos de final del Torneo Clausura.

El segundo amistoso -también de 50 minutos- tuvo un mayor predominio mens sana, que convirtió a través de un cabezazo de Agustín Colazo (recuperado de una lesión, sumó buenos minutos e irá al banco de relevos ante la Lepra) e incluso pudo aumentar a través de sendos tiros libres de Franco Torres, una de cuyas ejecuciones pegó en un palo. El colombiano Rafael Santos Borré había abierto el marcador para el conjunto millonario.

Los únicos jugadores albiazules que no tomaron parte de la jornada en el Monumental fueron Nicolás Barros Schelotto y Maximiliano Zalazar, ambos preservados por arrastrar sobrecargas musculares que -de todos modos- no les impedirán ser parte del banco de relevos ante el conjunto rojinegro. Con el regreso de Jeremías Merlo -sumó minutos en el segundo amistoso-, la única baja es Bautista Barros Schelotto, descartado hasta 2027 por haber sido operado en ambos hombros.

18 DÍAS Habrán pasado entre el triunfo 2-1 sobre Belgrano y el partido ante Newell`s en el Bosque por los octavos de final del Torneo Clausura. Habrán pasado entre el triunfo 2-1 sobre Belgrano y el partido ante Newell`s en el Bosque por los octavos de final del Torneo Clausura.