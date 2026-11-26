Estudiantes y Palmeiras se enfrentarán este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en una final de la Copa Libertadores que tendrá un condimento extra para los hinchas: el intenso calor. Las previsiones meteorológicas anticipan una jornada de temperaturas elevadas, con registros que podrían alcanzar los 34 grados durante el horario del partido.

La temperatura comenzará relativamente agradable durante las primeras horas del sábado, con una mínima cercana a los 17 grados. Sin embargo, el termómetro irá en constante ascenso a medida que avance la mañana: para las 10 se esperan unos 25 grados, mientras que al mediodía la marca ya rondaría los 30.

El momento de mayor temperatura coincidirá prácticamente con el desarrollo de la final. Entre las 16 y las 17, Montevideo podría registrar un pico de 34 grados, una condición que también podría sentirse con mayor intensidad dentro del campo de juego y en las tribunas del Centenario.

Otro dato a tener en cuenta será la radiación solar. El índice de rayos ultravioleta podría llegar a 10 sobre una escala de 11, considerado muy alto, por lo que la exposición directa al sol será un factor importante para quienes acompañen al Pincha desde las tribunas. La humedad, en tanto, se ubicaría alrededor del 47%, mientras que se espera poco viento y escasa nubosidad.

Recién después del encuentro comenzará a descender la temperatura. Para las 21 se esperan unos 30 grados, mientras que durante la madrugada del domingo el registro podría bajar hasta los 21.

El calor tampoco dará demasiado respiro durante los días posteriores. Las previsiones anticipan condiciones similares para el domingo, el lunes y el martes, con jornadas mayormente soleadas.