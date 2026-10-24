Calor y color para acompañar al Lobo del Pata

¡Una verdadera fiesta armaron los hinchas triperos en el Bosque! El acompañamiento de los hinchas en esta etapa de definiciones fue mayor que en las últimas fechas y el recibimiento estuvo a la altura de las circunstancias, con pirotecnia que continuó siendo disparada desde atrás de la Tribuna Favaloro hasta varios minutos después de comenzado el juego y con humo azul y blanco que tardó en disiparse para permitir el comienzo del juego.

Al margen de la pasión de siempre de los hinchas albiazules, la ovación a Facundo Sava refleja el gran cariño y el recuerdo imborrable que dejó en el club, especialmente por su etapa como goleador, más allá de su efímero paso como director técnico. “Con el Colo nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Lo saludé por el buen momento que tiene en su equipo. Hemos vivido muchos buenos momentos como compañeros en Gimnasia”, dijo Ariel Pereyra. El Colorado levantó los brazo varias veces como muestra de agradecimiento ante la enorme cantidad de aplausos que recibió desde los cuatro costados de la cancha.

El gol casi de metegol -el remate del arquero bloqueado por el delantero que manda la pelota al arco-convertido en un tanto real y no en algo que se repite entre manijas y jugadores despintados le dio a la parcialidad mens sana una gran tranquilidad casi desde el principio del partido. Pocas veces en las últimas fechas el Lobo tuvo un partido tan tranquilo, mérito propio ante un rival que le dio problemas a más de uno en este torneo y que también está clasificando para la definición del Clausura.

Sin embargo, el paso de los minutos caldeó el ambiente, primero con un pisotón de Jonathan Herrera a Lucas Janson dentro del área que el árbitro no vio y no tuvo la convocatoria del VAR, una acción similar a la que Martínez no cobró en Argentinos Juniors y que sí fue penal hace un par de semanas en el empate con Atlético Tucumán.

Ni hablar cuando en el complemento, a instancias de Silvio Trucco, al árbitro anuló el gol de Lucas Janson (ver aparte). La hinchada del Lobo explotó contra la decisión y hubo protesta generalizada de jugadores y cuerpo técnico tripero, que entendían que el quite de Miramón era una mera acción de juego.

El final terminó siendo tranquilo gracias al golazo de Franco Torres. Con ese 2 a 0, vivieron más relajados en empuje final de Sarmiento y se fueron felices del Bosque, cantando por un equipo que está muy bien y con la calculadora en la cabeza pero por objetivos muy diferentes a los que -lamentablemente- Gimnasia se había acostumbrado a vivir en los últimos años. La ovación final a Nacho Fernández fue el cierre perfecto a una noche ideal.

Facundo Sava, el DT visitante, recibió una gran ovación por su paso como jugador