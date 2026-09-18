Camba busca prolongar su buen momento

La ilusión sigue en pie aunque hace algunas fechas parecía perdida. Y dice un viejo refrán que la ilusión es lo último que se pierde. Pero Cambaceres no solo se aferra a eso. Su presente futbolístico y los recientes resultados obtenidos lo impulsan a ir a buscar una nueva victoria contra Justo José Urquiza. Será esta tarde a partir de las 18.30, en el estadio 12 de Octubre, con el arbitraje de Juan Ferreyra. El cotejo pertenece a la 29na. fecha del torneo de Primera C.

Cuatro fechas sin derrotas (3 victorias y un empate), dos éxitos seguidos y los mismos cuatro cotejos sin recibir goles en contra. Con todos esos pergaminos llega al Rojo al duelo de esta tarde, atravesando su mejor momento en esta segunda rueda del torneo. ¿Cómo logró eso? Encontrando una formación base, solidez defensiva y convencimiento en sus jugadores. Ya no es tan utópico pensar en lograr un lugar en el Reducido.

Para este compromiso, habrá dos variantes. Y ambas serán obligadas. Una por la expulsión de Juan Trentín, cuya sanción se conocerá en las próximas horas.

Pablo Fernández será quién ocupe dicho lugar en la zona defensiva. Y la otra baja será la de Mariano Alderetes, que se confirmó llegó a la quinta amarilla. Su reemplazante será Matías Domínguez.

De esta manera, Cambaceres presentará a Emanuel Duba; Matías Domínguez, Facundo Fajardo, Pablo Fernández y Sergio Luayza; Tiziano García, Dago Sánchez Palencia, Mauricio Romero, Rodolfo Fernández; Alan Meschini y Facundo Aronna.

El banco de suplentes estará integrado por Santiago Calvo, Juan Cruz Frojan, Santiago Díaz, Esteban Coronel, Román Abelando, Román Zárate, Patricio Contana, Segundo Vera y Víctor Gómez.

PRIMERA B

En el arranque de la 36º fecha del torneo de la B Metropolitana, esta tarde a partir de las 15, en el barrio de Agronomía, Comunicaciones, en zona de reducido, recibe a Defensores Unidos.