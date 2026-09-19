Camba empató, pero aún sueña con el Reducido

Defensores de Cambaceres (36 puntos), que continúa de racha en el torneo y con el arco en cero desde hace cinco partidos, se fue de Ensenada masticando bronca, porque con el empate de ayer sin goles contra Justo José de Urquiza no le permitió igualar la línea de Puerto Nuevo, el último que estaría ingresando el Reducido.

Si bien todavía quedan tres fechas por delante (Centro Español, Victoriano Arenas y Berazategui), el Rojo mantiene viva la ilusión de poder ingresar a los playoffs.

Camba salió decidido a jugarse sus fichas ante un rival que no propuso casi nada, y que llegó a Ensenada con la idea de sumar. Y lo consiguió con muy poco.

La inicia y el desgaste durante todo el partido fue del Rojo. Se mantuvo sólido en el arco y en defensa, y a partir del trabajo de los volantes, marcó los tiempos. Le faltó un poco de mayor profundidad para lastimar.

Sin embargo, las tres mejores chances de gol del primer tiempo fueron para Cambaceres, la más clara estuvo en los pies de Alan Meschini, que ingresando por la izquierda remató cruzado, al segundo palo, pero el arquero de Jota Jota respondió con un manotazo esquinado, evitando lo que pudo haber sido el primer gol de latarde-noche.

En el complemento, Camba se retrasó algunos metros y le entregó la iniciativa al rival, aunque jamás bajó la intensidad de su juego. No estuvo preciso en las entregas y eso conspiró al momento de gestar jugadas de riesgo.

La defensa, volvió a dar garantías, lo mismo que el arquero, que respondió con solvencia y seguridad las veces que fue exigido.

El partido fue dirigido por Juan Ferreyra y Cambaceres salió a la cancha con Emanuel Duba; Matías Domínguez, Facundo Fajardo, Pablo Fernández y Sergio Luayza; Tiziano García, Dago Sánchez Palencia, Mauricio Romero, Rodolfo Fernández; Alan Meschini y Facundo Aronna.

La próxima presentación de Cambaceres será recién el lunes que viene, cuando visite a Centro Español, en cancha de Ituzaingó.

La jornada 29 de la Primera C continuará hoy desde las 15 con estos partidos: Juventud Unida vs. Centro Español; Argentino de Rosario vs. Berazategui y Luján vs. Atlas. Los demás partidos de la categoría se jugarán entre mañana y el lunes.