Camba juega sus cartas ante Centro Español

Defensores de Cambaceres, que mantiene viva la esperanza de poder clasificar al Reducido, enfrenta esta tarde desde las 15, en la cancha de Ituzaingó y con el arbitraje de Roberta Echeverría, a Centro Español, en uno de los partidos que le dará continuidad a la 30º fecha del torneo de Primera C.

El Rojo, después de los resultados de ayer, quedó a cinco puntos de poder ingresar a los Playoffs, lor lo que no tiene margen de error si es que pretende cumplir con su objetivo futbolístico.

El último en ingresar al Reducido es justamente Centro Español, que suma 41 puntos; contra los 36 de Cambaceres, que dicho sea de paso, lleva cinco partidos sin perder y sin recibir goles.

Este encuentro será clave para las aspiraciones de poder avanzar a la siguiente ronda, ya que una victoria lo dejará más cerca de su propósito, aunque dependerá a otros resultados.

Para enfrentar a los “Gallegos”, el entrenador Darío Ortiz recuperfa a dos “soldados” de la defensa, como Mariano Alderetes y Juan Trentín, quienes ya cumplieron con la fecha de suspensión.

Por consiguiente, el probable equipo de Cambaceres para esta tarde sería con Emanuel Duba; Mariano Alderetes, Facundo Fajardo, Juan Trentín y Sergio Luayza; Tiziano García, Dago Sánchez Palencia, Mauricio Romero, Rodolfo Fernández; Alan Meschini y Facundo Aronna.

DIRIGE UNA MUJER

Roberta Echeverría fue la designada para controlar el partido de esta trade. Será la primera vez que le toca dirigir al Rojo. Tiene amplia trayectoria internacional desde 2020. Arbitró torneos sudamericanos sub 20 femenino y Copa Libertadores y Copa América femenina. Además es personal trainer e instructora de musculación.

Los asistentes serán Leandro Idio y Sebastián Krojzl y el cuarto árbitro Rodrigo Amadeo.

el viernes, en ensenada

Quedó confirmado que la próxima presentación de Cambaceres será el viernes 2 de octubre, cuando a partir de las 18:30 reciba en el estadio 12 de Octubre a Victoriano Arenas, por la fecha 31.