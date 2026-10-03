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Cayó 1-0 en ensenada

Camba mereció mejor suerte ante V. Arenas

Por Redacción

Defensores de Cambaceres se despidió ayer de su público con una derrota. En el marco de la penúltima fecha del torneo de Primera C, el Rojo dejó pasar una nueva chance de sumar, y esta vez, perdió por 1-0 ante Victoriano Arenas, aunque en el balance, debió irse al menos con un empate, sobre todo por lo que hizo en la segunda mitad.

El único gol del encuentro, que fue arbitrado por Valentín Pérsico, fue convertido por Santiago Soria, a los 47 minutos de la parte complementaria.

Camba no hizo bien las cosas en el primer capítulo, pero mejoró sensiblemente en el complemento. A pesar de la falta de gol fue siempre al frente y mereció, al menos, el empate.

Camba alistó a Emanuel Duba; Mariano Alderetes, Facundo Fajardo, Juan Trentín y Sergio Luayza; Matías Domínguez, Mauricio Romero, Román Abelando, Patricio Contana; Román Zárate y Facundo Aronna.

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