Camba se despide en Ensenada ante V. Arenas

Para cumplir con el calendario, Cambaceres recibe desde las 18:30 a Victoriano Arenas, lo que marcará la despedida ante su gente hasta el próximo año. Pasarán varios meses hasta que los hinchas vuelvan a ver a su equipo jugando en el 12 de Octubre. Por eso, es una buena ocasión para decir presentes en la tarde-noche de hoy. El arbitraje será de Valentín Pérsico.

El Indio Ortíz confirmó los ingresos de Matias Domínguez, Román Abelando (debuta como titular), Facundo Aronna y Patricio Contana en ligar de Tiziano García, Sanchez Palencia (lesionado), Rodolfo Fernández y Alan Meschini. Estos últimos llegaron al límite de amonestaciones, al igual que Coronel.

Los once serán Emanuel Duba; Mariano Alderetes, Facundo Fajardo, Juan Trentín y Sergio Luayza; Matías Domínguez, Mauricio Romero, Román Abelando, Patricio Contana; Román Zárate y Facundo Aronna.