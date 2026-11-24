El plantel de Cambaceres mantiene su preparación, más allá de la falta de competencia oficial a la vista. En ese marco, ayer realizó una práctica de fútbol de 70 minutos (dos tiempos de 35), frente al elenco de Alumni de Los Hornos, al que terminó imponiéndose por 1 a 0. No hubo mayores novedades en la formación, salvo la presencia en el once inicial de los juveniles Ignacio Blanco y Segundo Vera. El único gol lo convirtió Patricio Contana, con un remate alto.

El equipo del Indio Ortiz alistó a Duba; Blanco, Fajardo, Trentín y Santiago Díaz; Tiziano García, Sánchez Palencia, Romero y Rodolfo Romero; Aronna y Segundo Vera.

Alumni, en tanto, lo hizo con Sandoval; Nahuel, Ramiro Fernández, Soto y Larrea; Cativa, Raitelli, Quintana, Machuca; Israel Segura y Guzmán.