Una nueva prácatica de fútbol realizó el plantel de Cambaceres, en el estadio 12 de Octubre. Esta vez, el amistoso fue ante EAR, un combinado de jugadores libres. De acuerdo a cómo estaba previsto, se jugaron dos bloques de 40 minutos cada uno.

En el primero de los ensayos, salieron a la cancha Duba; (Montoya, a prueba), Fajardo, Milanesi (se encuentra a prueba) y Santiago Diaz; Romero, Tiziano García, Rodolfo Fernández, Trifiletti; Meschini y Aronna.

En este bloque Cambaceres se impuso por la mínima diferencia gracias a gol de Meschini.

En el segundo bloque, que también tuvo una duración de 40 minutos, el equipo de Ensenada formó con Calvo; Blanco, Tobes, Trentín y Duarte; Domínguez, González, Contana, Luayza; Vera y Villalba.

La victoria, en este caso, fue para Camba, que venció por 2-0 con los tantos de Vera y Villalba. Los jugadores tendrán el fin de semana libre, y regresarán a los entrenamientos el próximo lunes a partir de las 9, en el estadio de Camino Rivadavia y Quintana.