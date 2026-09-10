Camba todavía sueña con entrar al Reducido

Cambaceres (32) está ilusionado con ingresar al torneo Reducido. Si bien se ubica a seis puntos de Puerto Nuevo (38), el último que estaría clasificando, las chances permanecen intactas, a cinco fechas para el cierre del campeonato y después de haber experimentado una importante recuperación futbolística.

Como lo dijo el entrenador Darío Ortiz, luego de ganarle por goleada a Mercedes, “mostramos una solidez que hace mucho tiempo no la veía”... Sustentado precisamente en ese argumento, Camba cosechó siete puntos de los últimos nueve posibles, con dos triunfos (Puerto Nuevo y Mercedes, ambos de visitantes) y Deportivo Paraguayo (en Ensenada). Y aspira a poder meterse en los playoffs.

El domingo tendrá una nueva “final”, esta vez, ante Sportivo Barracas en el 12 de Octubre. En caso de sumar nuevamente de a tres, el Rojo acrecentará sus chances de clasificar, algo impensado antes de la mejoría que viene teniendo.

al menos habría uN CAMBIO

De cara al compromiso contra el Arrabalero (dirigirá Gabriel Flores), el Indio Ortiz tendrá que realizar una variante obligada, tras la lesión de Bryan Schmidt.

El delantero, que pidió el cambio en el primer tiempo ante Mercedes, continúa en reposo, ya que en principio padece un esguince en la rodilla derecha, por lo que será baja en el once titular.

Lo que aún no se sabe es quién lo reemplazará. Además, Matías Domínguez cumplió con las dos fechas de suspensión, y podría pegar la vuelta.

De todos modos, habrá que esperar la práctica de fútbol para confirmar el equipo titular, que a excepción de Schmidt, podría ser el mismo que venció por primera vez en el historial a Mercedes FC.

Ayer, el plantel entrenó en el predio de SOSBA y hoy lo hará en el estadio 12 de Octubre.