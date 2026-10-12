Cambaceres cierra el año frente a Berazategui

Demasiado temprano se termina la temporada de Defensores de Cambaceres. Sinchances de acceder al reducido, el Rojo visitará a Berazategui esta tarde desde las 15.00 en el estadio “Norman Lee” del Naranja, con arbitraje de Mateo Bocaccia.

Cambaceres va como punto y no quiere ser solo el partenaire de Berazategui, que se juega el pase a la final por el ascenso a Primera “B”. El Naranja llega como líder de su zona, con un punto de ventaja sobre Sacachispas y Centro Español, por lo que necesita un triunfo para no depender del resultado de ninguno de sus escoltas.

En el Rojo debutará el arquero Leandro Celotti y su entrenador pondrá mayoría de habituales titulares con los regresos de Esteban Coronel, Alan Meschini, Dago Sánchez Palencia, Facundo Odello y Renzo Fernández.

La probable formación del Indio Ortíz para la despedida de 2026 será con Leandro Celotti; Mariano Alderetes, Facundo Fajardo, Juan Trentín, Facundo Odello; Dago Sánchez Palencia, Mauricio Romero, Esteban Coronel, Sergio Luayza; Alan Meschini y Renzo Fernández.