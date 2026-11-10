Cambaceres se reintegró a las prácticas en Ensenada

Después de un par de semanas de descanso, ayer volvió a entrenarse el plantel de Cambaceres. El punto de encuentro fue el estadio 12 de Octubre y el grupo estuvo conformado por aquellos jugadores que serán tenidos en cuenta para la próxima competencia oficial y varios chicos de tercera división.

El cuerpo técnico encabezado por Darío Ortiz deberá evaluar en las próximas semanas la permanencia o de otros futbolistas ya que, mas allá de que se fueron catorce, no habría que descartar que alguno más se sume a esa lista.

Los trabajos realizados ayer fueron de gimnasio y de pasadas alrededor del campo de juego y el viernes, de acuardo a lo que trascendió, podría haber una práctica de fútbol.

BUSCAN DAR UN SALTO DE CALIDAD

No hay refuerzos todavía en el Rojo, pero el cuerpo técnico se está moviendo en ese sentido junto a los dirigentes.

El Indio Ortíz quiere que sean pocos pero que le den un salto de jerarquía al equipo.

En ese sentido, apunta a la columna vertebral (central, volante y delanteros). El propio entrenador ya entabló conversaciones con jugadores que tuvo en otro momento de su carrera o que conoce de su paso por diferentes categorías del ascenso.

Son las primeras charlas a la espera de lograr concretar en las próximas semanas.

EL ROJO EN LA COPA DIAGONALES

Por otra parte, la categoría Senior de Cambaceres perdió 4 a 1 en su tercer cotejo de la Copa Diagonales, en este caso, frente a Amigos de De Sábato.

De esta manera, no pudo clasificar entre los mejores y el próximo fin de semana jugará la Copa de Plata.

El gol Cambaceres fue convertido por Maldonado y la formación que salió a la cancha estuvo conformada por Barrios, Lacerre, Rodríguez, Abregú, Di Marco, San Martín y Roldán. Luego ingresaron Leandro Arias, Gonzalo Arias y Maldonado.