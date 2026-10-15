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DIEZ DÍAS MÁS

Cambaceres seguirá con las prácticas y luego, receso

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Por Redacción

Después de finalizado el campeonato de Primera C, en donde Cambaceres no pudo alcanzar la clasificación para el Reducido, el plantel continuará con las prácticas al menos por diez días más.

Posteriormente habrá un receso para el plantel, para retomar en noviembre otro mes de actividad. Se supone que para entonces, el cuerpo técnico definirá a que jugadores tendrá en cuenta para la próxima temporada.

Sin dudas que el partido con Berazategui marcó el final del ciclo para algunos jugadores.

Como ocurre en cada torneo, habrá un recambio importante y el cuerpo técnico que encabeza el Indio Darío Ortiz, junto al presidente Pablo Díaz y el Director Deportivo, Marcelo Scrignar, comenzarán a tomar determinaciones en un receso que será interminable.

La imposibilidad de jugar el Reducido hizo que el Rojo termine tempranamente la temporada. Considerando que habitualmente los torneos del ascenso arrancan en marzo, Camba tendrá una inactividad de entre cuatro o cinco meses sin competencia oficial. Demasiado tiempo como producto de la pésima organización de los torneos.

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