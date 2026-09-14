Cambaceres volvió a ganar y estiró la racha positiva

Cambaceres volvió a pisar fuerte en la Primera C y derrotó por 1-0 a Sportivo Barracas en el Estadio 12 de Octubre con el gol de Rodolfo Fernández a los 12 minutos del complemento. Con este resultado el Rojo alcanzó su segundo triunfo en hilera y acumula cuatro partidos sin caídas.

Los dirigidos técnicamente por Darío Ortíz llegaban en alza a este encuentro luego de la contundente victoria por 3-0 frente a Mercedes en condición de visitante. Ese envión anímico les sirvió de inyección para imponerse ante el Arrabaero, que por momentos, logró incomodar a los de Ensenada. Sin embargo, la presencia del guardameta local fue clave para mantener una vez más la valla en cero, que lleva cuatros juegos sin recibir goles.

Pese a esto, Cambaceres golpeó en el momento justo y a través de Fernández, rompió la paridad en el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo. Gol que le alcanzó hasta el final del partido para sumar una nueva victoria en el campeonato.

Con este triunfo, el Rojo suma 35 puntos en la Zona A de la Primera C y se encuentra posicionado en el décimo puesto de la tabla, a tan solo tres unidades de Puerto Nuevo, el último equipo ubicado hasta el momento en zona de reducido.

La próxima fecha el conjunto rojo volverá a oficiar de local el viernes 13 de septiembre a las 18.30 frente a J. J. Urquiza, a quien venció en la primera rueda como visitante por 1-0.

Por su parte, el equipo dirigido por Ortiz formó con: Emanuel Duba; Mariano Alderetes, Facundo Fajardo, Juan Ignacio Trentín, Sergio Luayza; Dago Sánchez Palencia, Mauricio Romero, Rodolfo Fernández, Alan Meschini; Tiziano García, Facundo Aronna.