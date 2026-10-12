Ariel Pereyra analiza el ingreso de Harlen Castillo en el arco por las actuaciones de Nelson Insfrán

El arco de Gimnasia atraviesa un momento particular en medio de una instancia trascendental del Torneo Clausura. Tras el reciente empate 1 a 1 frente a Atlético Tucumán en el Bosque, la actuación de Nelson Insfrán volvió a quedar en el centro de la polémica, abriendo la puerta al posible ingreso de Harlen Castillo ante Huracán.

El flojo desempeño en la acción del gol del Decano y una seguidilla de antecedentes desfavorables llevaron a que Ariel Pereyra instalara públicamente la incógnita sobre la continuidad del Mono bajo los tres palos.

La tensión que rodea al arquero del Lobo tuvo su reflejo directo en las redes sociales. Consciente de su momento, Insfrán realizó una publicación a modo de disculpas dirigida a los hinchas triperos una vez finalizado el encuentro en el Bosque, un gesto que expone el sentimiento de deuda del propio futbolista ante el hincha.

Con el puesto en disputa, el cuerpo técnico analiza seriamente la posibilidad de incluir al colombiano “Chipi Chipi” Castillo, quien hoy asoma como una alternativa concreta si Pereyra decide ajustar piezas en la estructura defensiva.

En caso de inclinarse por esta opción, el colombiano tendría su segunda presentación oficial con la camiseta de Gimnasia. Hasta el momento, su único antecedente defendiendo el arco albiazul se dio por Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, encuentro en el que recibió un tanto durante los noventa minutos y posteriormente no pudo contener ningún remate en la definición por penales donde el Malevo se terminó imponiendo.

Se trata de una decisión de peso para el DT de Gimnasia en un tramo determinante del semestre, donde cada punto en juego resulta clave para las aspiraciones de Gimnasia en el Torneo Clausura y la Tabla Anual.