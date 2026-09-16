Cambio de horario para la final ante el Canalla

Mientras el mundo Estudiantes se encuentra enfocado en lo que será el definitorio choque de esta noche frente a Corinthians, desde AFA se comunicó que la final de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero ante Rosario Central del próximo sábado 26 de septiembre, finalmente se disputará una hora antes de lo previsto inicialmente, ya que pasó de las 17:00 hs a las 16:00 hs.

Si bien desde la casa madre del fútbol argentino no se especificaron las causas, la razón principal de este adelantamiento de una hora para el duelo entre Pinchas y Canallas en tierras santiagueñas, se debe a que un día después en el Gigante de Arroyito se medirían por uno de los duelos de los cuartos de final de la Copa Argentina, Racing y Boca. Con esta modificación horaria se busca que la hinchada del conjunto rosarino no se cruce ni con la de la escuadra de Avellaneda y tampoco con la del Xeneize.

CON PLANTEL COMPLETO, YA ESTÁ EN BRASIL

Finalmente, Alexander Medina decidió que todo los futbolistas que forman parte del día a día del plantel profesional, sean parte de la delegación que se instaló en San Pablo. De esta manera, los convocados fueron: Muslera, Iacovich, Borzone, Desábato, Núñez, Benedetti, González Pirez, Arzamendia, Meza, Tomás Palacios, Funes Mori, Pierani, Pereyra, Mancuso, Sosa, Neves, Tiago Palacios, Tobio Burgos, Piovi, Castro, Rodríguez, Monsalve, Elías, Kociubinski, Carrillo, Cetré, Gaich, Alario, Aguirre, Pérez y Correa.

NICOLÁS RAMÍREZ, EL JUEZ PARA VISITAR A LANÚS

Se dieron a conocer los árbitros para la fecha 10 del Torneo Clausura y Nicolás Ramírez fue designado como el árbitro del encuentro entre Lanús y Estudiantes que se disputará el próximo lunes a las 21:15, estará acompañado por Juan Mamani e Iván Aliende como asistentes, Leandro Fedele como cuarto árbitro, mientras que el VAR será conducido por Sebastián Bresba.