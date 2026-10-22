(Rio de Janeiro, enviado especial.-) Estudiantes se prepara para una noche decisiva en Río de Janeiro. Este jueves, desde las 21.30, visitará a Flamengo en el Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores, con la ilusión de meterse en la final del certamen continental. Después del empate sin goles en el encuentro de ida, la serie está abierta y el Pincha buscará dar el golpe como visitante.

En la previa, el entrenador Alexander “Cacique” Medina todavía mantiene dos dudas para definir la formación titular. Una de ellas está en la defensa, donde Leandro González Pirez y Tomás Palacios pelean por un lugar. La elección también podría modificar el armado del sector izquierdo, con Joaquín Tobio Burgos como alternativa para ocupar esa posición.

La otra incógnita aparece en el ataque. Joaquín Correa tendría ventaja sobre Thiago Palacios para acompañar a Guido Carrillo, aunque la decisión todavía no está confirmada. De esta manera, el cuerpo técnico mantiene dos interrogantes de cara a un encuentro en el que Estudiantes se juega el pase a la definición de la Libertadores.

Con esas alternativas, una posible formación del Pincha sería con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez o Tomás Palacios, Marcos Rojo y Joaquín Tobio Burgos; Piovi, Baltazar Rodríguez y Alexis Castro; Joaquín Correa o Thiago Palacios; y Guido Carrillo. La alineación definitiva se conocerá en la previa del partido.

El apoyo de los hinchas en Río de Janeiro

Mientras el plantel permanece concentrado en el hotel Windsor, los hinchas albirrojos también se hacen sentir en Río de Janeiro. Una multitud recibió al equipo y el acompañamiento se trasladará al Maracaná, donde Estudiantes tendrá prácticamente agotadas las 4.000 localidades destinadas a sus simpatizantes, con alrededor de un centenar de entradas disponibles en el último relevamiento.

Con la serie igualada y Flamengo como rival, el Pincha buscará una victoria que lo deposite en la final de la Copa Libertadores, donde espera Palmeiras para definir el título en el estadio Centenario.