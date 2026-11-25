Los días pasan, la intensidad va en aumento, los nervios de los protagonistas tanto dentro como fuera de la cancha también. Estudiantes, que desde la final de la Supercopa Argentina en Córdoba no afronta un partido oficial, tendrá como último choque de 2026, nada más ni nada menos que una final de Copa Libertadores tras diecisiete años ante el poderoso Palmeiras.

Sin tiempo que perder, desde hace varios días los dirigidos por Alexander Medina entrenan en City Bell tachando los días para encarar lo que será para la gran mayoría el partido más importante de su carrera, según palabras de los propios protagonistas.

Con la mira en la recuperación de Joaquín Correa y el reemplazante del ausente por expulsión Baltasar Rodríguez, respecto al plano futbolístico, el León tendrá hoy su última jornada de labores en el Country Club Mariano Mangano, donde el Cacique seguirá adelante con la preparación de la táctica y la estrategia para enfrentar al conjunto paulista.

Una vez culminado el entrenamiento, los futbolistas almorzarán y se quedarán en la concentración pincharrata, para más tarde trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cerca de las 19:30 hs levantará vuelo con plantel completo para cruzar el Río de La Plata y a las 20:30 hs aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde partirá hacia el Hotel Hilton Garden Inn, lugar elegido para que la delegación albirroja se hospede durante su estadía en la capital uruguaya. Es importante resaltar, que a diferencia de otras ocasiones, no hay ninguna despedida cuando el plantel parta a Uruguay o bienvenida organizada de forma oficial para el Pincha por parte de los hinchas, una vez que el equipo se instale en tierras montevideanas.

Lo que sí se llevó adelante desde la parcialidad albirroja fue la colocación de pasacalles en varios puntos de la ciudad de La Plata , que ayer amaneció con frases como “Todos juntos la banda y los jugadores”, “ganar”, “la vida por los colores”, “ganar es lo único”, “el esfuerzo no se negocia”, “adelante Estudiantes adelante”, “soldado de la Bruja”. Esto se suma a los afiches que la semana pasada también aparecieron en varios sitios con imágenes de Carlos Salvador Bilardo, Osvaldo Zubeldía y Alejandro Sabella, que también poseían frases alusivas a los respectivos protagonistas.

Una vez instalados en la ciudad escenario de la gran final de la Copa Libertadores, el conjunto albirrojo trabajará en el predio de Montevideo City Torque, donde los primeros quince minutos serán abiertos para la prensa por disposición de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Por otra parte, desde Conmebol, también está estipulado que en el estadio Centenario se realice una conferencia de prensa con Alexander Medina y Abel Ferreira, además de los capitanes de ambos equipos, Guido Carrillo y el defensor paraguayo Gustavo Gómez.

De esta manera, desde esta noche, el Pincha ya aterrizará en Montevideo con la valija cargada de ilusiones y expectativas, mientras aguarda también por la llegada de una multitud de hinchas que se trasladarán por distintos medios y desde varios puntos geográficos, con o sin entradas, pero en ambos casos con las ganas de estar de una u otra manera presentes en lo que será la sexta final continental para Estudiantes y la quinta con el estadio Centenario como escenario, reeditando lo que fue aquel tercer duelo de desempate en 1968 frente a Palmeiras, donde los dirigidos por Osvaldo Zubeldía levantaron la primera Copa Libertadores para el club.

Ya cada vez queda menos para la hora de la verdad. Por lo pronto, hoy por la noche marcará presencia en la capital de Uruguay, donde comenzará a tachar los últimos días y contar las horas antes de que llegué el ansiado sábado, cuando a las 17:00 hs y ante una multitud albirroja, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela de el pitazo inicial para que se terminen las palabras y comience a rodar la pelota entre el Pincha y el Verdão para definir al rey de América.