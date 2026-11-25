La Selección Argentina de básquet sufrió una grave baja al confirmarse la ausencia de su base titular y referente Facundo Campazzo, que padeció una contractura a principios del mes.

El jugador, de 35 años, tuvo la lesión en el bíceps femoral izquierdo durante un encuentro ante San Pablo Burgos por la liga española, que lo obligó a salir en el tercer cuarto, y no juega desde entonces.

El equipo nacional, conducida por Pablo Prigioni, afronta una de las ventanas mundialistas más importantes con bajas, ya que se suma Gabriel Deck. Mañana, a las 21:40, jugará frente a Bahamas, en Zárate.