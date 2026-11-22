Con 11 futbolistas formados en Boca Predio dentro del plantel campeón, el conjunto azul y oro sumó la estrella número 75 de su historia y ratificó el peso de su cantera en los momentos decisivos.

La conquista de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026 no solo significó un nuevo trofeo para las vitrinas de Brandsen 805, sino también la confirmación de un modelo deportivo que combina experiencia con identidad propia. Bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, el equipo encontró en los jugadores nacidos futbolísticamente en el club el sostén anímico y futbolístico para sostener la regularidad a lo largo de toda la temporada.

El liderazgo dentro y fuera de la cancha tuvo un nombre propio: Leandro Paredes. El capitán y referente regresó a su casa para guiar a una camada joven que respondió con personalidad en las instancias más exigentes del calendario. A su lado, el mediocampo encontró equilibrio y proyección con Milton Delgado, consolidado como socio natural en la zona de gestación y recuperación.

Uno de los datos más resonantes de la campaña se dio en la última línea. Lautaro Di Lollo (22 años) y Facundo Herrera (20) conformaron una dupla de zagueros surgidos íntegramente de las divisiones juveniles, un hecho que no se registraba en un Boca campeón desde 1981, cuando Roberto Mouzo y Oscar Ruggeri compartían la defensa. Ambos no solo aportaron solidez, sino también goles determinantes: Di Lollo selló el triunfo en el Superclásico ante River, mientras que Herrera convirtió un tanto clave frente a Independiente.

De mitad de cancha hacia adelante, la frescura de los más chicos marcó diferencias. Tomás Aranda (19 años) se adueñó de la conducción del equipo desde la séptima fecha del Apertura, despliegue que le valió su convocatoria a la Selección Argentina. En el ataque, Leonel Flores (19) se transformó en una de las grandes apariciones del año tras ser promovido por el cuerpo técnico, cerrando su aporte con 5 goles y 3 asistencias en 25 partidos, rendimiento que también lo llevó a debutar en la Selección mayor.

La estructura del plantel campeón se completó con el aporte de otros cinco juveniles que respondieron cada vez que el calendario exigió rotación: Dylan Gorosito (11 encuentros en el lateral derecho), Camilo Rey Domenech (15 partidos en Primera como alternativa en el mediocampo), Matías Satas (quien cubrió el lateral izquierdo en dos compromisos), el centrodelantero Rodrigo Bacidalupe (con minutos en el segundo semestre ante Central Córdoba y Talleres) y el volante ofensivo Joaquín Ruíz, habitual integrante del banco de suplentes en el Clausura.

Además, el título también lleva una parte del trabajo realizado en la primera mitad del año por Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, quienes sumaron minutos en el arranque de la competencia antes de continuar sus carreras en otras instituciones.