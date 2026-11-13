Campeón otra vez: pasó del cielo al infierno y de cabeza se colgó otra medalla

Córdoba (env. esp.)

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Seis títulos en tres años. Increíble. Tan increíble como el partido que anoche le ganó 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza por la Supercopa Argentina. Tan sufrido como inolvidable. Lo ganaba 2-0 y faltaban instantes, se lo empataron en el quinto minuto de descuento. Fue al suplementario y consiguió de cabeza una victoria para recordar toda la vida, por lo bueno y lo malo. Ahora es momento de celebrar, Estudiantes.

En los primeros minutos de partido quedaron en evidencia por dónde podían lastimar ambos equipos. Y fue el sector derecho de ambos el que mostró el camino al arco rival. Mientras que Estudiantes encontró espacios con Fabricio Pérez a las espaldas de Elordi, el rival tuvo lo mismo con el tándem Tobio Burgos-Rojo, que no se complementó tanto como en el Maracaná.

Así llegaron las aproximaciones más claras: a los 5 minutos el sanjuanino encontró un rebote adentro del área luego de una jugada que generó Guido Carrillo pero remató fuerte al medio del arco y el rechazo fue inmediato.

La respuesta fue un ataque de Independiente Rivadavia a espaldas de Marcos Rojo. Se tiró allí Matías Fernández y se llevó marcas, por eso que apareció solo Sequeira, que le apuntó fuerte al palo de Muslera, que respondió con solvencia.

El Pincha no tuvo tanto juego porque la pelota siempre salió sucia. Lo taparon muy bien a Piovi y entonces todo costó más y dependió de un pelotazo y alguna corrida de los rápidos que puso el Cacique Medina: Pérez y Tobio Burgos. Fueron ellos, junto con Baltasar Rodríguez los que intentaron ponerse el equipo al hombro ante un rival que corrió mucho e hizo complicado el manejo de la pelota, muy dividida. Pero el exRacing tuvo un par de pérdidas muy peligrosas con el equipo en posición ofensiva.

El Pincha no jugó bien. Le costó una barbaridad encontrar una sociedad ofensiva. No tuvo un plan o una idea clara. No pudo en el mano a mano jamás y dependió de una pelota parada o un error de la defensa rival. No fue el equipo, en ese primer tiempo, que tiene que jugar la final de la Copa Libertadores. Si bien no la pasó mal dejó una sensación pobre, de un equipo con la cabeza puesta en otra cosa una vez más.

No cambió el juego del equipo en el segundo tiempo. Quiso asumir el compromiso de ser protagonista pero le salió mal. O no le quedó bien. No pudo hacerse fuerte de mitad de cancha en adelante y le costó una enormidad en el mano a mano. Tiago Palacios, experto en eo de gambetear para adelante, no lo pudo hacer.

A los 10 minutos le cayó un gol del cielo. Sí, literal. De un tiro de esquina desde la derecha que ejecutó a la perfección Joaquín Tobio Burgos al segundo palo, abierto, ideal para que Guido Carrillo le ganara a todos y de cabeza marcara el 1-0, que no merecía pero que había logrado de la mano de su ancho de espadas, el que siempre da la cara a pesar de no jugar siempre en gran nivel.

La Lepra salió a buscar el empate y dejó espacios. El partido se hizo más dramático y dinámico. Y más picante. La pelota llegó al área de Muslera mediante pelotazos y entonces Arce tuvo un duelo aparte con González Pirez y tanto Sequeira como Fernández estuvieron más lanzados. La pasó mal Estudiantes cuando perdió la pelota y el territorio. Por eso el Cacique Medina mandó al campo a Alexis Castro, en inferioridad física, para ayudar a Piovi en el mediocampo.

El partido se abrió por un gol que cayó del cielo: tiro de esquina y cabezazo de Guido Carrillo

Cuando peor la estaba pasando llegó un blooper en la defensa mendocina que terminó con un gol en contra de Villalba, que terminó siendo más peligroso que el propio delantero. Dos goles de diferencia para tomar aire y sentirse más cómodo. En el juego, otra vez, no lo estaba mostrando.

Tuvo el tercer en los pues de Tiago Palacios pero el “10” tuvo un mal partido y desperdició la chance de bajarle la persiana 20 minutos antes. Por eso le tocó al Pincha sufrir un rato más cuando el partido se le estaba presentando favorable. Pero no hubo una diferencia de tres goles entre ambos y fue lo más lógico. El partido siguió igual y los mendocinos metieron la pelota por todos los medios al área para ganar de arriba.

Luego del 1-0 el Pincha tuvo oficio y supo manejar la pelota, los tiempos y los espacios

La única manera que tenía Independiente de llegar al gol era de cabeza y por ello fue. Desbordó varias veces Matías Fernández por derecha de la defensa, siempre floja marca y así llegaron los dos goles, primero de Florentín en el minuto 42 y el segundo de Villalba en la última jugada, que nadie sabe qué quiso hacer Alario. Durísimo golpe para un alargue que no quería ni podía jugar.

El propio Pipa se redimió de su error y, de cabeza, logró el 3-2 que nadie esperaba en Córdoba. Pero lejos de dejar de sufrir siguió igual, ya en cancha con un equipo liviano para la marca. Y sin laterales para frenar los centros. Increíble. Lo sostuvo Muslera y el rival que se quedó sin energía. Con los h... en la garganta terminó Estudiantes que se llevó la Supercopa pero también algunas enseñanzas de lo que no tiene que hacer en Uruguay. Hoy es alegría pero cuando baje la espuma será tiempo de analizar más a fondo. Salud campeón, otra vez, pero anoche con una imagen más desgastada porque las “finales se ganan” pero también hay que defenderlas de otra manera.

La 1ra. Supercopa Argentina . Estudiantes, con sufrimiento, consiguió ganarle a Independiente Rivadavia (3-2), en la final de la Supercopa, en la cancha de Belgrano, y de esta forma, se adjudicó el primer título de este tipo, el la 17º estrella en toda su historia. En la previa a la gran final de la Copa Libertadores, dentro de dos semanas, el Pincha obtuene una nueva alegría, esta vez, en el plano nacional. . Estudiantes, con sufrimiento, consiguió ganarle a Independiente Rivadavia (3-2), en la final de la Supercopa, en la cancha de Belgrano, y de esta forma, se adjudicó el primer título de este tipo, el la 17º estrella en toda su historia. En la previa a la gran final de la Copa Libertadores, dentro de dos semanas, el Pincha obtuene una nueva alegría, esta vez, en el plano nacional.