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“santiago querido...”

Caravana mágica: la pasión Pincha que no entiende de distancias

Desde La Plata y otras ciudades, miles de simpatizantes viajaron al norte argentino para decir presente en una nueva final. Unos 70 micros salieron de la capital bonaerense
hinchas de estudiantes a punto de partir hacia santiago / el dia
la gente acompañando al plantel en el hotel / daniel tenreyro
tres pinchas sueltos en Santiago: Di Tommaso, BERTONI y Yunán /eldia

Por Redacción

Santiago querido, Santiago añorado... Por estas horas, la caravana estudiantil que partió en la tardecita noche de ayer desde UNO al norte argentino para acompañar al equipo en la definición de la Supercopa Internacional, ya se encuentra ingresando a la Madre de todas las Ciudades para unirse a los de su otra especie, los demás leones que desde el viernes al mediodía ya se encuentran en el lugar de los hechos.

A partir de las 16, Estudiantes tiene una nueva cita con la historia, cuando dirima en el Estadio Único Madre de Ciudades con Rosario Central la obtención de otra estrella. Por ese mismo motivo, los simpatizantes albirrojo quieren ser testigos y viajaron más de mil kilómetros para apoyar la campaña.

Algunos viajaron el viernes por vía aérea hasta Tucumán y de allí un transporte terrestre hacia Santiago. Otros tomaron un avión directo de Aeroparque a la Ciudad del Norte. Unos cuantos emprendieron el viaje por sus propios medios. Mientras que miles de fanáticos partieron en una caravana de 70 micros desde el Jorge Luis Hirschi hacía el destino establecido.

En este contexto, los hinchas que llegaron con anticipación a Santiago aprovecharon el tiempo de ocio para dirigirse al Hotel Hilton y recibir al plantel de Estudiantes que arribó a las instalaciones pasado el mediodía.

Ante la posibilidad de estar mano a mano con los futbolistas se sacaron fotos con ellos, quienes gentilmente se acercaron a pasar el momento con los simpatizantes.

Un caso aparte es el de María oriunda de La Plata pero que se encuentra en la Capital santiagueña desde hace más de 20 años y aprovechó el momento para aproximarse al alojamiento y posar en una selfie con los jugadores. “Estoy muy feliz de tener a Estudiantes otra vez acá”, le comentaba a este medio.

Por su parte, la caravana que partió ayer por la tarde de La Plata tuvo un largo trayecto hasta llegar a Santiago del Estero. Sin embargo, la compañía mutua, la alegría de disputar una nueva final y las bebidas espirituosas sirvieron como analgésicos a las arduas horas de viaje. “Esto es Estudiantes, esto es la familia Pincha. Acompañar al equipo a pesar de que en unos días volvamos a jugar”, le contaba Pablo –fanatico de los Ratones Paranoicos– a EL DIA en 1 y 53 antes de emprender viaje.

De esta manera, Estudiantes tendrá un gran acompañamiento en la definición de esta tarde ante la Academia rosarina.

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