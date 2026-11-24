No ha sido una temporada fácil para Carlos Alcaraz, a pesar del brillo que dictan sus números. El español terminó como el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera, el primer tenista de sus nacionalidad en conquistar las Nitto ATP Finals (algo que no pudo lograr por ejemplo, Rafael Nadal) en casi treinta años y como líder de títulos en el ATP Tour en 2026 con seis coronas, junto a Jannik Sinner, que tiene malas noticias debido a que el italiano deberá pasar por el quirófano para una intervención en la rodilla izquierda, donde hace tiempo arrastra una lesión.

Pero lo cierto es que detrás del éxito ha habido momentos de sombras, incertidumbre y dudas para Alcaraz. Prácticamente cinco meses sin poder competir en el circuito, desde que una lesión en la muñeca en el mes de abril cortó su progresión, tras un gran estreno de año. Los problemas físicos le obligaron a estar parado hasta agosto, cuando regresó a la pista en el US Open.

“Ese tiempo de lesión me ha hecho darme cuenta de lo que realmente es importante y cómo tengo que afrontar las cosas, cómo tengo que ver el tenis”, confesó el español haciendo una reflexión de su madurez. “Tengo que ver como un regalo el poder jugar, poder saltar a la pista sano, sin problemas, poder competir. Eso es de lo que me he dado cuenta”.

Es el mayor aprendizaje en una temporada, en la que su índice de victorias y derrotas se eleva hasta un 47-5, lo que significa que ha ganado el 90,3% de los partidos que ha disputado. Pero los triunfos, los títulos y el éxito son la cara visible detrás de una lección mucho más importante.

Alcaraz empezó el año con un récord de 16-0, que le permitió levantar el título en del Australia Open y en Doha, además de presentarse en semifinales de Indian Wells. Fue Daniil Medvedev el encargado de cortar su racha inmaculada hasta entonces. Pero al inicio de una de las giras más prolíficas de su carrera, sufrió un duro revés sobre el polvo de ladrillo de Barcelona, donde se le presentó la lesión en la muñeca.

Esta situación obligó a Alcaraz a renunciar a jugar en su país, tanto en Barcelona como en el Masters 1000 de Madrid, tampoco pudo hacerlo en grandes escenarios como Roland Garros y Wimbledon. Tuvo que esperar hasta el 31 de agosto para volver a competir en Flushing Meadows, para emprender entonces una segunda etapa -aún sin saberlo- tan brillante como la primera.

Alcaraz fue recuperando confianza, poco a poco, y elevando su nivel de tenis. Conquistó Tokio en su segundo torneo en solitario, ayudó al “Team Europa” a reconquistar la Laver Cup y en el inicio de la gira en cancha dura cubierta emprendió una racha que perdura hasta hoy: 14 victorias en igual cantidad de partidos.

“Terminar se terminará, las rachas están para cortarlas. Vamos a intentar alargarla lo máximo que podamos”, señaló el español con una sonrisa. Ese récord de 14-0 en el último mes, le ha permitido recopilar los títulos: ATP 500 de Viena, Masters 1000 de París y las Nitto ATP Finals, lo que antes era el torneo de maestros.

Eso sí, ni siquiera los flashes de la victoria le hacen olvidar la lección. “Cada vez que entro a la cancha pienso en que va a haber problemas, que no voy a jugar bien, que no me voy a sentir bien, pienso que eso se puede dar lo cual me permite estar en un estado de alerta, para que si ese momento llega pueda afrontarlo de una manera correcta”.

A todo esto, Carlos Alcaraz en Turín consiguió uno de los últimos grandes títulos que le faltaban en su trayectoria, pero también con un premio económico descomunal, el mayor que ha recibido el español en su carrera y el mayor que ha entregado la ATP en toda su historia.

Y es que el ganador de las ATP Finals de este año recibió un cheque de 2.412.000 de dólares, pero ganar el torneo de manera invicto (sumó las tres victorias en la fase de grupos, la semifinal y la final), el premio pasó a ser más del doble: un total de 5.171.000 dólares.

A pesar de su problema en el músculo isquiotibial, Alcaraz consiguió ganar sus cinco partidos, en los que solo cedió solamente un set (ante Ben Shelton en semifinales) para proclamarse campeón, así que ha logrado llevarse el mayor cheque jamás visto.

Con esta cantidad de dinero que se llevó desde Turín, el “prize money” de este año de Alcaraz se elevó a casi 16 millones de dólares, una cifra astronómica teniendo en cuenta que se ha perdido más de cuatro meses de temporada por lesión. Ha superado en la clasificación del año a Jannik Sinner (10,5 millones) y no se ha quedado lejos de Alexander Zverev (17,4) a pesar de que el alemán ha jugado toda la temporada y ha conquistado dos torneos Grand Slam.

Por otra parte, Carlos Alcaraz viajó en coche desde la capital del Piamonte a Bolonia, después de levantar la también conocida como Copa de Maestros contra Alexander Zverev, para concentrarse con sus compañeros, Daniel Mérida, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Rafa Jódar, de cara al enfrentamiento de cuartos de final de la Copa Davis contra Austria.

Para el tenista español, la Copa Davis es una cuenta pendiente, ya que nunca la pudo ganar representando a su país por lo que buscará en esta edición levantar la prestigiosa ensaladera.

El seleccionado español debutará el próximo jueves frente a su par de austriaca, capitaneada por Jurgen Melzer. Se estima que Carlos Moya no ponga entre los singlistas a Alcaraz y que pase a integrar el dobles, que puede ser definitoria para el pase a semifinales.

Los austriacos se enfrentarán a España por sexta vez en la historia de la Copa Davis y cuentan con un balance favorable de 3-2 en los enfrentamientos previos.

España llega a la cita después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no levanta desde 2019.

Alcaraz se llevó de Turin un cheque de 5.171.000 dólares, una cifra nunca antes entregada