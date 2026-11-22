El sentido de pertenencia es uno de los pilares que sostienen la identidad de Estudiantes. En la previa de la final de la Copa Libertadores, Guido Carrillo se refirió a ese sentimiento que atraviesa al club y al significado del histórico ADN Pincha, una filosofía que se transmite de generación en generación.

El capitán albirrojo, surgido de las inferiores de City Bell, destacó la importancia de mantener los valores de unidad, resiliencia y ambición que caracterizan a la institución. También hizo hincapié en el rol de quienes forman parte del club para transmitir esas convicciones a los más jóvenes y sostener una identidad que trasciende los resultados.

“Siempre decimos que somos una familia, la familia más grande del mundo, dicen muchos. Pero es una forma también de sentir, de transcurrir el tiempo con valores, inculcándole a los más chicos que el club mantenga la línea, que siempre tenga ese deseo de seguir creciendo, de en los momentos difíciles sobreponerse, de sufrir juntos; son un montón de cosas”, expresó.

Carrillo remarcó que esa manera de vivir y sentir a Estudiantes adquiere un valor especial cuando el equipo afronta desafíos importantes, como la definición continental que tendrá ante Palmeiras. “Sin dudas, es un poco todo. Y más en la Copa Libertadores, cómo lo vive la gente, hay algo especial siempre”, señaló.

Además, reconoció que esa identidad se construyó a lo largo de los años a partir de las conquistas y el legado de quienes dejaron su huella en el club. “Creo que eso viene de hace mucho tiempo, de los títulos obtenidos y, como te digo, de que esa gente que hizo historia en el club lo fue transmitiendo. Así nos lo fueron transmitiendo a nosotros y así va a seguir de generación en generación que aparezca en la cancha o en el Country”, concluyó el delantero.

Guido Carrillo es el máximo artillero de Estudiantes en la cita máxima de América, y el próximo sábado buscará seguir escribiendo su nombre en las páginas doradas del Club.