Carrillo, figura en Córdoba: “Las finales hay que ganarlas, nos queda una más”

Estudiantes sumó una nueva estrella y Guido Carrillo volvió a tener un papel importante en una definición. Después de la victoria por 3-2 ante Independiente Rivadavia, en la final de la Supercopa Argentina disputada en Córdoba, el delantero valoró el triunfo y remarcó que el resultado representa un impulso anímico fundamental para el desafío que se viene: la final de la Copa Libertadores en Montevideo.

“Estaba necesitando llegar a Montevideo con esta victoria”, reconoció Carrillo, en referencia a la importancia de conseguir un título antes de afrontar el partido más esperado de la temporada. El atacante consideró que, más allá de lo que estaba en juego, el equipo necesitaba ganar una final y llevarse una nueva consagración.

“Las finales hay que ganarlas”, resumió. En su análisis del encuentro, consideró que Estudiantes había realizado un buen partido, aunque reconoció que el equipo se complicó en los últimos minutos, cuando Independiente Rivadavia consiguió igualar el marcador y forzó el alargue.

La reacción del Pincha fue uno de los aspectos que más destacó el delantero. Después de recibir el golpe del empate, el equipo logró recuperarse rápidamente y volvió a ponerse en ventaja. “En otro momento, por ahí mentalmente nos hubiésemos caído, pero el equipo respondió rápido”, explicó.

Carrillo también hizo referencia a una característica que viene mostrando Estudiantes en sus últimas definiciones: la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas. En ese sentido, la victoria en Córdoba se sumó a una serie de partidos importantes en los que el equipo tuvo que atravesar momentos difíciles para terminar celebrando.

El atacante, además, volvió a recibir el reconocimiento de los hinchas albirrojos. Consultado por las ovaciones que recibe cada vez que juega en La Plata y también fuera de casa, se mostró agradecido por el cariño de la gente y por poder devolverlo dentro de la cancha.

“Me toca por ahí ser partícipe importante en las finales con goles, pero más allá de eso, tener un título con esta camiseta es lo que soñé siempre”, expresó. Y reveló un dato que refleja su recorrido en el club: con esta conquista ya suma seis títulos con Estudiantes.

Sobre el tanto que se le adjudicó durante el encuentro, Carrillo contó que el propio Jael le confirmó que había sido el último en tocar la pelota. “Me dijo que, revisado, me tocaba a mí. Así que contento”, comentó entre risas.

Con otra copa en sus manos y después de una final que tuvo de todo, el delantero ya mira hacia el próximo objetivo. Estudiantes consiguió el envión que buscaba en Córdoba y ahora se prepara para viajar a Montevideo, donde tendrá por delante la definición de la Copa Libertadores. Para Carrillo, la cuenta todavía no está cerrada: “Nos queda una final más”.