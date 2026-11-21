En la previa de la final de la Copa Libertadores, Guido Carrillo se refirió al sentimiento de pertenencia que atraviesa a Estudiantes y reflexionó sobre el significado del histórico “ADN Pincha”.

Surgido en las divisiones inferiores en City Bell, el capitán del Pincha remarcó la importancia de sostener los valores de unidad, resiliencia y ambición competitiva que identifican a la institución. Consultado sobre el vínculo interno dentro del club, el atacante oriundo de Magdalena destacó la transmisión de principios hacia las nuevas generaciones.

“Siempre decimos que somos una familia, la familia más grande del mundo, dicen muchos. Pero es una forma también de sentir, de transcurrir el tiempo con valores, inculcándole a los más chicos que el club mantenga la línea, que siempre tenga ese deseo de seguir creciendo, de en los momentos difíciles sobreponerse, de sufrir juntos; son un montón de cosas”, expresó.

Asimismo, Carrillo dejó en claro en que esa filosofía resume la identidad histórica de Estudiantes y subrayó que ese espíritu toma una dimensión particular cada vez que el equipo disputa el máximo certamen continental. “Sin dudas, es un poco todo. Y más en la Copa Libertadores, cómo lo vive la gente, hay algo especial siempre”, aseveró.

“Creo que eso viene de hace mucho tiempo, de los títulos obtenidos y, como te digo, de que esa gente que hizo historia en el club lo fue transmitiendo. Así nos lo fueron transmitiendo a nosotros y así va a seguir de generación en generación que aparezca en la cancha o en el Country”, cerró el delantero.