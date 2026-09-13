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“ES EL MEJOR `9´ DE ARGENTINA”, SENTENCIÓ EL TITÁN

Carrillo sacó la chapa y volvió a vestirse de héroe

Guido Carrillo se abraza con el Cacique después del gol/ Fotobaires

Por Redacción

Otra vez, Guido Carrillo. El Tanque volvió a ponerse la capa de héroe en el final del partido y puso las cifras definitivas de la victoria por 2-1 de Estudiantes ante Platense en el Estadio UNO. El delantero alcanzó los 80 goles con el manto albirrojo y se sienta en la mesa de los grandes artilleros estudiantiles.

Cuando las nubes celosas tapaban el sol, el tiempo se escurría y el empate parecía que sellaba el resultado en la tarde del Bosque, el oriundo de Magdalena tenía otros planes. Con un sablazo dentro del área con dirección a la ratonera, venció la valla de Cozzani para desatar el festejo de los jugadores y el rugido del estadio.

De esta manera, Carrillo se vistió de figura y le dio un triunfo más que necesario a Estudiantes, en sus aspiraciones por avanzar a los playoffs y mantenerse en zona de copas internacionales para el próximo año. “Era necesario sumar de a tres. Nos estaba costando en el torneo y no es fácil estar con vida en todos los frentes”, sostuvo el atacante luego de la victoria.

Siguiendo esta misma línea, añadió: “Son partidos duros, terminamos muy cansados. Hay que estar preparado cuando nos toca, tenemos plantel para pelear todos los frentes”.

Por su parte, al delantero también le llovieron los halagos una vez finalizado el encuentro. En este sentido, el propio Martín Palermo, entrenador Platense y goleador de oficio, declaró: “Carrillo hoy por hoy, es el mejor nueve del fútbol argentino. A su edad demuestra un nivel competitivo increíble”.

Por otro lado, sus compañeros también destacaron la importancia de contar con él. “Guido siempre está. El nueve siempre está. A veces lo cargamos nosotros pero siempre está, es un goleador de la p... madre”, confesó, entre risas, Leandro González Pirez.

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