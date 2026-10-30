En una fecha especial para el fútbol argentino y, especialmente, para el pueblo tripero, Gimnasia publicó un video en homenaje a Diego Armando Maradona, quien este 30 de octubre habría cumplido 66 años. La institución eligió recordarlo con una carta cargada de emoción, leída por Nacho Fernández, Nico Barros Schelotto, Nelson Insfrán y Nacho Miramón.

El mensaje recuperó el vínculo que Diego construyó con el Lobo desde su llegada como entrenador y el cariño que recibió de los hinchas en cada partido en el Bosque. Una relación que trascendió lo deportivo y que, con el paso del tiempo, quedó incorporada a la identidad del club.

“Querido Diego, hoy es tu cumpleaños y acá estamos, tratando de escribir estas palabras. Fuiste esa magia que nos hizo enamorar de una pelota, creer que todo es posible y entender que el fútbol no se juega solamente con los pies, sino también con el corazón”, comienza la carta.

El homenaje también puso el foco en la decisión de Maradona de elegir a Gimnasia y en la huella que dejó durante su paso por la institución. “Que hayas elegido a Gimnasia es algo que todavía me emociona. Se me eriza la piel cuando recuerdo aquel primer día que pisaste nuestro césped, elegiste al Lobo, vestiste nuestros colores y en el Bosque sentiste el cariño de nuestra gente. Y desde ese día y para siempre, sos parte de nuestra identidad”, expresa el texto.

En otro tramo, la carta hace referencia al orgullo de vestir la camiseta albiazul y a la presencia simbólica de Diego en cada partido: “Cada vez que salgo a la cancha con la cinta de capitán, siento un orgullo difícil de explicar. Siento, en realidad, que te llevo conmigo. Y cada vez que hago un gol y beso este escudo, pienso en que vos también lo besaste. Qué inmenso es que compartamos este amor”.

El mensaje cierra así: “Porque mientras haya una pelota rodando, una camiseta azul y blanca, y alguien bese este escudo, una parte tuya seguirá estando entre nosotros. Dondequiera que estés, que nunca te falte una pelota, una sonrisa y todo nuestro amor”.