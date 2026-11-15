Caruso Lombardi sorprendió en la fiesta de los 36 años de la agrupación Pincha “Los de siempre”

El último sábado se realizó la cena por el 36 aniversario de la Agrupación de hinchas de Estudiantes “Los de siempre” y la sorpresa de la noche tuvo como protagonista al director técnico y actual panelista de televisión Ricardo Caruso Lombardi, quien generó euforia entre los presentes.

Los casi doscientos asistentes al Club Alemán (22 entre 64 y 65), hinchas y socios de muchos años de identificación con el Pincha, ovacionaron a quien se ha convertido en el más ácido crítico del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Caruso comenzó cantando viejas canciones de Estudiantes (las que marcaron la época de títulos conseguidos con Osvaldo Zubeldia como entrenador) y luego enfatizó su conocido malestar hacia el mandamás del fútbol nacional. Ese fue el momento en el cual, como ocurre en los estadios, los comensales cantaron el estribillo que se repite en muchos escenarios: “Chiqui Tapia botón, sos un hijo de …".

Caruso se sacó muchas fotos con muchos simpatizantes, agradeció el cariño recibido y luego se fue prometiendo enviar saludos por televisión. Su presencia fue corta, pero sacudió la fiesta.

La velada continuó celebrando el reciente titulo de la Supercopa Argentina y, muy especialmente, comentando la organización de la gran movilización que harán a fin de mes hacia Montevideo para presenciar la gran final de la Copa Libertadores de América.